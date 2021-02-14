طريقة صنع أحمر الشفايف السحري بالفازلين بخطوات بسيطة سوف تبهرك

يعد أحمر الشفايف ، من مستحضرات التجميل الأساسية عند جميع النساء، فهو يتميز بألوان جميلة تظهر من جمال الشفاه وتجعلها جميلة وجذابة، ويتم عمل روج الشفايف بخطوات بسيطة في المنزل بدل من شرائه بأسعار باهظة الثمن، ويتوفر الروج بدرجات مختلفة ومكونات مصنوعة من مواد طبيعية، تمنح الشفايف الترطيب واللمعان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أحمر الشفايف السحري بالفازلين في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة. مكونات أحمر الشفايف السحري مكونات أحمر الشفايف السحري يتكون الروج من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة من الفازلين. أي لون من ظلال العيون ترغبين فيه. بعض القطرات من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير أحمر الشفايف السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم ونضعه على النار، ونضع به كوب من الماء، ونتركه يغلي ثم نضع عليه طبق صغير.

ثم نضع الفازلين في الطبق واللون المفضل لديكي، ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الفازلين مع اللون.

ثم نضيف الزيت العطري ونقلب كل المكونات مع بعض، ثم نرفع الطبق من على النار ونتركه حتى يبرد.

نقوم بإحضار علبة فارغة صغيرة الحجم تكون خاصة بالمكياج، ونضع الخليط داخلها ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل أحمر الشفايف الطبيعي بالفازلين يتم عمل روج طبيعي بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم ثم نضيف ملعقة من شمع العسل، وملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من الألوان الطبيعية، وهى تباع عند العطار. ثم نضيف زيت من الزيوت العطرية، مثل زيت الورد، وملعقة من الفازلين، ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بعمل حمام من البخار ونضع الوعاء عليه حتى تذوب كل المكونات وتتجانس مع بعضها. نقوم برفع الوعاء من على حمام البخار ونتركه حتى يبرد، ثم نضع الروج في علبة فارغة في الثلاجة لمدة ساعة. ثم نخرجه من الثلاجة ونبدأ بالاستخدام على الشفاه. الألوان الطبيعية التي يمكن عمل أحمر الشفايف منها الألوان الطبيعية التي يمكن عمل أحمر الشفايف منها يوجد بعض الألوان الطبيعية التي يمكن استخدامها لعمل الروج في المنزل وهى كما يلي:- مسحوق الكاكاو يعطي اللون البني.

بذور الشمندر مع الكركم يعطينا اللون البرتقالي الجذاب.

مسحوق الكاكاو مع الكركم يعطينا اللون النحاسي الفاتح.

مسحوق القرفة مع الشمندر يعطينا اللون الأحمر الداكن. تفتيح فوري للهالات السوداء والسر في البخاخ السحري من الأرز والبطاطس الوسوم

يعد أحمر الشفايف ، من مستحضرات التجميل الأساسية عند جميع النساء، فهو يتميز بألوان جميلة تظهر من جمال الشفاه وتجعلها جميلة وجذابة، ويتم عمل روج الشفايف بخطوات بسيطة في المنزل بدل من شرائه بأسعار باهظة الثمن، ويتوفر الروج بدرجات مختلفة ومكونات مصنوعة من مواد طبيعية، تمنح الشفايف الترطيب واللمعان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أحمر الشفايف السحري بالفازلين في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة. مكونات أحمر الشفايف السحري مكونات أحمر الشفايف السحري يتكون الروج من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة من الفازلين. أي لون من ظلال العيون ترغبين فيه. بعض القطرات من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير أحمر الشفايف السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم ونضعه على النار، ونضع به كوب من الماء، ونتركه يغلي ثم نضع عليه طبق صغير.

ثم نضع الفازلين في الطبق واللون المفضل لديكي، ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الفازلين مع اللون.

ثم نضيف الزيت العطري ونقلب كل المكونات مع بعض، ثم نرفع الطبق من على النار ونتركه حتى يبرد.

نقوم بإحضار علبة فارغة صغيرة الحجم تكون خاصة بالمكياج، ونضع الخليط داخلها ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل أحمر الشفايف الطبيعي بالفازلين يتم عمل روج طبيعي بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم ثم نضيف ملعقة من شمع العسل، وملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من الألوان الطبيعية، وهى تباع عند العطار. ثم نضيف زيت من الزيوت العطرية، مثل زيت الورد، وملعقة من الفازلين، ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بعمل حمام من البخار ونضع الوعاء عليه حتى تذوب كل المكونات وتتجانس مع بعضها. نقوم برفع الوعاء من على حمام البخار ونتركه حتى يبرد، ثم نضع الروج في علبة فارغة في الثلاجة لمدة ساعة. ثم نخرجه من الثلاجة ونبدأ بالاستخدام على الشفاه. الألوان الطبيعية التي يمكن عمل أحمر الشفايف منها الألوان الطبيعية التي يمكن عمل أحمر الشفايف منها يوجد بعض الألوان الطبيعية التي يمكن استخدامها لعمل الروج في المنزل وهى كما يلي:- مسحوق الكاكاو يعطي اللون البني.

بذور الشمندر مع الكركم يعطينا اللون البرتقالي الجذاب.

مسحوق الكاكاو مع الكركم يعطينا اللون النحاسي الفاتح.

مسحوق القرفة مع الشمندر يعطينا اللون الأحمر الداكن. تفتيح فوري للهالات السوداء والسر في البخاخ السحري من الأرز والبطاطس

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