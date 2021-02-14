بيتزا هت مثل الجاهزة هشه وطرية جدا اسرع بيتزا بدون فرن 

بيتزا هت تعتبر من الأساسيات في المطاعم المشهورة التي يقوم بتحضيرالبيتزا من أشهر البيتزا التي تتواجد حول العالم كما أن مطاعم بيتزا هت تقدم العديد من المأكولات السريعة والسهلة والتى تسر القلوب ولديها محبين في جميع أنحاء العالم لأنها تقوم بتقديم اكلات ايطالية متنوعة، واصليه بالاخص إذا كانت البيتزا جودته متميزة ذات عجينه هشه يتم تقديمها باحترافيه، لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي في تحضير بيتزا مثل بيتزا هت بطريقة سهلة وبسيطة بجميع الاضافات التي ترغبي فيها، بطريقة احترافية وسهلة و بسيطة من داخل منزلك و سوف نتعرف على الطريقة في الوقت الحالي من خلال السطور القادمة تابعي معي.

تتميز البيتزا هت من اسرع الماكولات التي يمكن أن نقوم بتحضير داخل المنزل، كما تعتبر وجبة عشاء لذيذة، وسهلة وبسيطة، يتم تحضيرها في وقت قليل جدا وتناولها ايضا بمذاق مختلف، وطعمها الرائع، لذا عزيزي القارئ إذا كنت ترغب في تحضير البيتزا مثل مطاعم بيتزا هت سوف نتمكن اليوم من تحضيرها داخل المقلاة بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير متوسطة.

كمية من الدقيق.

تكفي ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من الخميرة الفورية .

ملعقتين من السكر البودر.

كمية بسيطة من البيكنج باودر.

ملعقتين من الزبادي أو الحليب

كمية من الماء الدافئ.

رشة من الملح

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير عجينة البيتز ا من خلال وضع الدقيق.

ثم نبدأ باضافة جميع المكونات الاخرى من الملح والبيكنج بودر والسكر.

واستمري في عجن هذه المكونات جيدا.

ثم يمكنك ايضا أن تقوم بوضع الخميرة مع كمية من المياه لكي تتفاعل.

ثم اضافة كمية من العجين في وعاء ثم يمكنك ايضا نقوم بتغطيته جيدا.

نقوم بوضع عجينة البيتزا في صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزيت مع الزبدة.

ثم ضعي اضافتكم من جميع الاضافات الاخرى من الصلصة .

يمكنك عزيزتي أن تقومي بوضع البيتزا في الفرن وتتركيه لمدة عشر دقائق لكي تنضج.