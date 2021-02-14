وصفتي السحرية لانبات فراغات الشعر ومحاربة الصلع ووقف التساقط  نهائيا نتيحة هتبهرك

زيادة تساقط الشعر يأتي من العديد من الأسباب مما يؤدي إلى حدوث فراغات في الشعر وأيضا فراغات في فروة الرأس تسبب ضرر كبير وإزعاج لأغلب الأشخاص وبالأخص إذا كانت هذه الفراغات تتواجد عند النساء كما أننا لابد من تفادي هذه الفراغات، كما يقوم باستخدام بعض الأشياء المختلفة منها أن يقوم باستخدام الأشياء الغير طبيعية والكريمات من غير صالحة للاستخدام الآدمي وهذا يعتبر من دون الأضرار التي يجب أن نقوم بقضاء عليها هذه الوصفة سوف تجعلك تستغني عن الفراغات التي تتواجد في فروة الرأس، كما تقضي أيضا على الصلع وسوف تجدين نتيجة من تطويل الشعر في وقت قياسي.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور فراغات في الشعر وتساقط أيضا مما يؤدي أيضا إلى وجود تطلع إلى أسباب تكون كالتالي:-

استعمال بشكل دائم المواد الكيميائية الضارة والإفراط منها سوف يسبب إلى تساقط الشعر .

و ظهور فراغات بشكل دائم إذا كانت الصبغة أو الشامبو الغير طبيعي.

كما يتم وأيضا استخدام المجففات بشكل دائم وهي ساخنة جدا على الشعر في تؤثر بشكل سلبي على الشعر إذا كانت المكواة والاستشوار أو أدوات الفرد.

استخدام شد الشعر أو العادات تقليدية الخاطئة.

مثل ذيل الحصان مما يؤدى إلى تساقط الشعر و ضعف بصيلات الشعر مع مرور الوقت ويوجد فراغات الشعر.

تركيب الشعر الصناعي أو تثبيته يسبب ضرر غير طبيعي للشعر مما يؤدي إلى وجود فراغات فيما بعد في ذلك تجنبي عزيزتي هذه العادة السيئة.

استخدام فرشاة قاسية.

من الجدير بالذكر أن زيت أكليل الجبل لديه العديد من الخصائص الفعالة في طول الشعر وتقليل ايضا من تساقطه كما يعمل أيضا على تحفيز نمو الشعر بشكل أسرع،

زيت الأرجان،

زيت أكليل الجبل.

نبدأ بتدليك الشعر جيدا باستخدام هذه الزيوت.

ونضعه على فروة الرأس.

ونتركها لمدة ساعتين.

لكن يفضل أيضا أن يتم تغطية الشعر جيدا.

و بعد ذلك نقوم بشطف الشعر و تكرر هذه العملية اكثر من أسبوع.

لكي نحصل على النتائج من التخلص من فراغات الشعر.