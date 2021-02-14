طريقة عمل عجينة سحرية للمخبوزات بأنواعها المختلفة الخبز والفطير والبيتزا جربيها

نقدم لكم طريقة عمل عجينة سحرية للمخبوزات بأنواعها المختلفة، والتي تناسب الفطائر وأنواع البيتزا المختلفة وأيضاً الخبز، وهذه الوصفة ستفيد الكثير من السيدات والفتيات في المطبخ، حيث أنهم بمكونات بسيطة وعجينة مخبوزات سحرية يستطيعون عمل أكثر من شيء في وقت قليل وبمجهود بسيط، ويُذكر أن المعجنات والمخبوزات من أكثر الأطباق التي يتواجد عليها معدل طلب عالي في جميع الوجبات من جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل عجينة سحرية للمخبوزات

أصبحت المخبوزات عنصر أساسي في وجبة الإفطار ووجبة الغذاء ووجبة العشاء، ويُذكر أنها يسهل حفظها في أكياس بلاستيكية وحفظها في الفريزر، وإخراجها كي يذوب الثلج منها عند الحاجة، ومن الممكن أن تقوموا بتسخينها إما بالفرن وإما بالميكرويف، ومكونات العجينة السحرية للمخبوزات والمعجنات كالآتي:

خمسة أكوب من الدقيق الأبيض، وإذا كنتي ستستخدمين الأكواب المعيارية، استخدمي الكوب المعياري 150 جرام.

كوب واحد من الزبادي كامل الدسم، حوالي 100 جرام.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة من الملح صغيرة.

عليكِ في الخطوة الأولى أن تقومين بإحضار وعاء عميق، وضعي به كمية الدقيق بعد أن تقومين بنخله جيداً، حتى تتأكدي من عدم وجود أي شوائب به.

في الخطوة الثانية، عليكِ أن تقومين بوضع البيكنج بودر والملح والخميرة الفورية والسكر على الدقيق، وإذا كانت الخميرة بيرة، عليك تذويبها في نصف كوب من الماء الدافئ.

في الخطوة الثالثة، عليكِ عزيزتي أن تقومين بوضع الزبادي، والزيت النباتي، والماء الدافئ، وعليك أن تقومين بالعمل على تجانس هذه المكونات معاً جيداً.

في الخطوة الرابعة والأخيرة، عليكِ أن تقومين بعد الانتهاء من العجن على الأقل لمدة خمس دقائق أن تقومي بتغطية العجين ووضعه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتم تخميره، ومن ثم استخدميه كما ترغبين.

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خطوات تحضير عجينة المخبوزات