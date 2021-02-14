طريقة عمل بيتزا المحلات بأسرارها السحرية بعجينة هشة وطرية بخطوات سهلة

سنقدم لكم من موقعنا ثقفني طريقة عمل بيتزا المحلات بأسرارها السحرية بعجينة هشة وطرية وذلك بخطوات سهلة ومكونات سهلة للغاية، وجميع هذه المكونات متواجدة في مطبخك، حيث أن هناك العديد من الأفراد يعشقون البيتزا بأنواعها المختلفة، وفي مقالنا اليوم سنقدم طريقة عمل البيتزا الإيطالي، وهي من أكثر الوجبات التي يحبها الأطفال للغاية، وليس الأطفال فقط بل والكبار أيضاً، وهي تناسب جميع الوجبات، فمن الممكن تناولها في وجبة الإفطار أو في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء.

طريقة عمل بيتزا المحلات

من الجدير ذكره أنكِ في خلال دقائق معدودة ستكونين انتهيتِ من تحضير عجينة البيتزا السحرية، وستقومين بعملها كاملة في خلال ساعة واحدة، دون الحاجة أن تقومين بشرائها من الخارج، وسنقدم لكِ مكونات عجينة تناسب صينية واحدة فقط، ومكونات عمل البيتزا هي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة البيرة.

ماء دافئ للعجن.

كوب زبادي كامل الدسم.

القليل من الزيت النباتي.

قومي الآن بإحضار وعاء عميق وضعي به كمية الدقيق والملح والسكر والزعتر والخميرة الفورية.

وإذا كانت الخميرة بيرة، عليكِ إحضار نصف كوب من الماء الدافئ وليس الساخن ونصف ملعقة السكر وتذويبهم جيداً.

ضعي الآن كوب زبادي ونصف كوب من الماء، وابدأِ العجن، وإذا شعرتي بالاحتياج للماء أضيفي الماء بالتدريج.

بعد أن يتم العجن لمدة خمس دقائق، وتتجانس مكونات العجين جيداً، اجعلِ العجين على هيئة كرة واحدة وضعي حولها الزيت النباتي القليل.

قومي بتغطية الوعاء واتركيه لمدة ساعة، وإذا قمتي الاحتياج إليه قبل الساعة، قومي بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق وقومي بوضع الوعاء بعد إطفائه، حتى يخمر العجين سريعاً.

احضري صينية مقاس 30، وقومي بدهنها بالزيت النباتي، ومن ثم رشيها بالدقيق الأبيض، وافردي بها العجين، وقومي بوضع ما ترغبين على العجين وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة فقط.

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طريقة تحضير عجينة البيتزا