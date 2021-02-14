حضري القرص الفلاحي الهشة جداً بطعمها اللذيذ ورائحتها القديمة الأصلية في دقائق

اليوم قومي بتحضير القرص الفلاحي الهشة جداً الطرية للغاية، والتي تتميز بطعمها اللذيذ وتتميز برائحتها الأصلية القديمة “رائحة السمن البلدي”، ويُذكر أنها تُعد من أفضل أنواع المخبوزات المصرية، والتي تُعرف منذ الزمن الجميل، حيث كان يقوم بعملها أجدادنا في جميع الأوقات، حيث أنها كانت تناسب وجبة الإفطار ووجبة العشاء، ويأكلها الأطفال والكبار، وتقوم سيدات البيوت العربية بالسعي وراء التعرف على طريقة ناجحة لعمل القرص الهشة الفلاحي، وسنقدم الطريقة لكم من موقعنا ثقفني بالخطوات. مكونات القرص الفلاحي الهشة 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول جيداً.

نصف كوب من السمن البلدي.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض المطحون الناعم.

نصف كوب من الحليب الكامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من القشطة. طريقة تحضير القرص الفلاحي عليكِ عزيزتي أن تقومين بإحضار وعاء عميق مناسب للعجن، قومي وبوضع الدقيق والملح.

في كوب أضيفي الخميرة والسكر ونصف كوب من الماء الدافئ، وقومي بإذابتهم جيداً، وسكبهم على الدقيق.

بعد ذلك أضيفي السمن ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة، وقومي بإضافة الحليب والزبادي والقشطة.

قومي بالعجن جيداً، وإذا شعرتي أن العجينة ليست لينة، أضيفي الماء الدافئ بالتدريج حتى يُسهل عليك العجن.

وبعد أن تكونين انتهيت من العجن تماماً وتأكدت من تجانس المكونات، قومي بتشكيل العجين على هيئة كرة كبيرة، واتركيه في الوعاء.

حانت لحظة تغطية الوعاء بكيس بلاستيكي، ومن ثم تركه في مكان دافئ، وتركه لمدة ساعة حتى يخمر العجين.

احضري صاج أو صينية كبيرة، وادهنيها بالزيت النباتي، وقومي بتشكيل العجين على هيئة قرص ورصيها بالصاج.

اتركي مسافات بين القرصة والأخرى لأنها من الممكن أن يزيد حجمها.

وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وضعيها به، وتابعيها حتى تنضج تماماً. حل مشاكل تطبيق توكلنا وأسباب توقف الخدمة مكونات القرص الفلاحي الهشةطريقة تحضير القرص الفلاحي الوسوم

اليوم قومي بتحضير القرص الفلاحي الهشة جداً الطرية للغاية، والتي تتميز بطعمها اللذيذ وتتميز برائحتها الأصلية القديمة “رائحة السمن البلدي”، ويُذكر أنها تُعد من أفضل أنواع المخبوزات المصرية، والتي تُعرف منذ الزمن الجميل، حيث كان يقوم بعملها أجدادنا في جميع الأوقات، حيث أنها كانت تناسب وجبة الإفطار ووجبة العشاء، ويأكلها الأطفال والكبار، وتقوم سيدات البيوت العربية بالسعي وراء التعرف على طريقة ناجحة لعمل القرص الهشة الفلاحي، وسنقدم الطريقة لكم من موقعنا ثقفني بالخطوات. مكونات القرص الفلاحي الهشة 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول جيداً.

نصف كوب من السمن البلدي.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض المطحون الناعم.

نصف كوب من الحليب الكامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من القشطة. طريقة تحضير القرص الفلاحي عليكِ عزيزتي أن تقومين بإحضار وعاء عميق مناسب للعجن، قومي وبوضع الدقيق والملح.

في كوب أضيفي الخميرة والسكر ونصف كوب من الماء الدافئ، وقومي بإذابتهم جيداً، وسكبهم على الدقيق.

بعد ذلك أضيفي السمن ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة، وقومي بإضافة الحليب والزبادي والقشطة.

قومي بالعجن جيداً، وإذا شعرتي أن العجينة ليست لينة، أضيفي الماء الدافئ بالتدريج حتى يُسهل عليك العجن.

وبعد أن تكونين انتهيت من العجن تماماً وتأكدت من تجانس المكونات، قومي بتشكيل العجين على هيئة كرة كبيرة، واتركيه في الوعاء.

حانت لحظة تغطية الوعاء بكيس بلاستيكي، ومن ثم تركه في مكان دافئ، وتركه لمدة ساعة حتى يخمر العجين.

احضري صاج أو صينية كبيرة، وادهنيها بالزيت النباتي، وقومي بتشكيل العجين على هيئة قرص ورصيها بالصاج.

اتركي مسافات بين القرصة والأخرى لأنها من الممكن أن يزيد حجمها.

وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وضعيها به، وتابعيها حتى تنضج تماماً. حل مشاكل تطبيق توكلنا وأسباب توقف الخدمة مكونات القرص الفلاحي الهشةطريقة تحضير القرص الفلاحي

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