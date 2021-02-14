أسرار سحرية لنجاح لقمة القاضي وأصول جعلها كرات مقرمشة مثل الجاهزة

نقدم لكم من موقعنا ثقفني 5 أسرار سحرية لنجاح لقمة القاضي، كما سنقدم لكم أصول هامة تجعل الزلابية على هيئة كرات مقرمشة، مثل الجاهزة والتي تُباع في المحلات، حيث أنها تُعد من الحلويات الشرقية الشهيرة في العديد من الدول ويعشقها الكثيرين من الكبار والصغار، كما أنها لها العديد من الاسماء التي تشتهر بها في كل دولة، فيُطلق عليها العوامة أو الزلابية أو لقمة القاضي أو اللقيمات، وسنقدم لكم طريقتها التي تتضمن أسرار جعلها مثل الجاهزة.

أسرار سحرية لنجاح لقمة القاضي

تتميز لقمة القاضي أنها من الحلويات الشرقية المشهورة منذ الزمن القديم، والتي تتميز بأنها سهلة التحضير للغاية، وتتميز أن مكوناتها بسيطة للغاية، وتتواجد في جميع المطابخ، ويُذكر أننا سنقدم لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها وكيفية جعلها مقرمشة، وكيفية جعلها كرات متساوية الحجم، والمكونات كالآتي:

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت للقلي.

شربات أو شيكولاته أو سكر بودرة للتزيين.

احضري وعاءً عميقاً، وأضيفي نصف كوب من الماء الدافئ، ومن ثم أضيفي السكر وأضيفي الخميرة الفورية وامزجيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق المنخول، وأضيفي البيكنج بودر فوقه، ومن ثم أضيفي النشا وأضيفي الفانيليا، واخلطيهم جيداً، وأضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلين على عجينة لينة.

الآن عند حصولك على عجينة رخوة، قومي بإضافة الزيت النباتي، واعجني العجين مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة، وستحصلين على عجينة مطاطية نوعاً ما.

قومي بتغطية العجين في الوعاء بكيس بلاستيكي، ومن ثم اتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة.

احضري مقلاة وضعي بها زيت غزير وقومي بتسخينه، وعند إتمام أن يخمر العجين قومي بإخراج الهواء منه.

وقومي بوضعه في كيس الحلواني أو في قمع التزيين أو استخدمي ملعقة صغيرة وقومي بتشكيلها ووضعه في الزيت الساخن، وعندما يتم نضجها ضعي عليها الشربات أو السكر أو الشيكولاته حسب رغبتك.

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طريقة تحضير الزلابية