افردي شعرك الخشن والمجعد بكريم هتعمليه بنفسك في المنزل بدون كيماويات وضرر

من المؤكد أن المواضيع التى تتعلق بالشعر هامة ونافعة للغاية، لأنه يمس الكثيرمن الجوانب التي تشغل أهتمام الجميع وخاصة معظم النساء، إن الحديث الذى يتعلق بهذا الموضوع متعدد الجوانب، وسوف نقوم بذكر بعض من فروعه حيث أن له علاقة عميقة فى حياة جميع النساء، خاصةً اللواتى لديهم مشاكل متعددة فى الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقتين لفرد الشعر الخشن في المنزل وبوصفات طبيعية.

طريقة طبيعية لعمل كريم فرد الشعرالمجعد

حلم الكثير من الناس أن يكون لديهم الشعر الناعم وبصفة خاصة المرآة، فتسعى دائما إلى وجود حلول مناسبة دون وقوع أي ضرر قد يقع بشعرهم، وسوف نقوم بذكر طريقة طبيعية فيما يلى:

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل النحل.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقتان من زيت الجوز الهند.

2 كوب من الحليب.

ملعقتين من بودرة الجيلاتين.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير وعاء ووضع الحليب فيه على نار متوسطة.

نقوم بخلط النشا بالجيلاتين ثم نقوم بإضافتهم للحليب مع زيت جوز الهند، ويقلب جيداً حتى يصبح قواماً متماسكاً.

نقوم بغلق النار عليه ويترك ليبرد.

نقوم بخلط الليمون بالعسل الأبيض وإضافته للخليط نقوم بتقليبه جيداً.

يجب غسل الشعر وتنظيفه جيداً ثم نقوم بتصفيف الشعر ويتم تقسيمه ووضع الكريم عليه وتوزيعه بطريقة صحيحة من الجذور إلى الأطراف.

يترك الكريم على الشعر مفرود لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يشطف بالماء والبلسم.

يمكن استخدام الكريم على الشعر مرتين أسبوعياً.

كريم فرد الشعر بالسمسم وأوراق الصبار

من المعروف أن أوراق الصبار تعطي للشعر فوائد عديدة تساعد على تنعيم وفرد الشعر وتقوية البوصيلات.

المكوّنات

1 كوب من السمسم.

½ كوب من زيت الذرة.

5 ورقات صبار طبيعي.

طريقة التحضير

نقوم بوضع السمسم فى وعاءعلى نار هادئة، ونقوم بتقليبه حتى يتم تحميصه.

ثم نقوم برفع السمسم ونتركه ليبرد ثم نقوم بطحنه جيداً.

نقوم بإضافة زيت الذرة إليه ونقوم بتقليبهم جيداً.

نقوم بإضافة المادة الموجودة في ورق الصبار إلى الخليط مع التقليب جيداً.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ويترك مدة لاتقل عن تلت ساعات.