طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل مش هتفرقيها عن الجاهزة طعم لا يقاوم

تعد الحلاوة الطحينية من أنواع الحلويات المفضلة والمحببة لدي جميع الناس وخاصة الأطفال، ويكون هذا النوع من الحلويات مشهورة علي مستوي العالم، فالحلاوة الطحينية تتميز بالعديد من الفوائد التي تفيد الإنسان نظرا لاحتوائها علي السمسم فهو من المكونات الأساسية في الحلاوة الطحينية، فهو مصدر مليئ بالزيوت المفيدة التي يكون لها دور كبير في معالجة التقرحات التي توجد بالفم واللثة، وتعالج أيضا ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه معظم الناس.

وأنها مفيدة للقلب حيث تحمي الإنسان من الإصابة بتصلب الشرايين، وأن الحلاوة الطحينية تعالج هشاشة العظام لأنها تحتوي علي كمية كبيرة من البروتينات والكالسيوم وتعالج الآلام الموجودة بالعمود الفقري لأنها غنية بمعدن الزنك ويكون هذا المعدن مفيد لجلد الإنسان، ومن أهم فوائد الحلاوة الطحينية أنها مفيدة لمعالجة الإمساك لأنها تحتوي علي مجموعة كبيرة من الزيوت الملينة للامعاء.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

وتوجد أنواع عديدة للحلاوة الطحينية حيث توجد حلاوة طحينية بالعسل والحلاوة الطحينية الشعر وهذا النوع من الحلاوة مشهور جدا، ويوجد نوع آخر صيامي وحلاوة طحينية بالبندق والشيكولاته ويوجد أيضا حلاوة طحينية بالكريز وغيرها الكثير من الأنواع.

المكونات :

حليب بودر.

سكر بودر.

طحينة.

مكسرات وتكون حسب الرغبة.

نقوم بتحضير طبق ويفضل أن يكون عميق ونضع فيه كوب من السكر البودر، ثم نضيف إليه كوب من الحليب البودر، ونضع كوب من الطحينة، ويتم مزج وخلط هذه المكونات بطريقة جيدا لتكون في النهاية عجينة لينة ومتماسكة. يتم إضافة المكسرات إذا كان الأشخاص الذين يتناولونها يريدون الحلاوة الطحينية بالمكسرات فيتم وضعها مع العجينة ويتم تقليبهم جيدا. نحضر وعاء ويكون مجوف ونضع فيه نقطة من الزيت، ونقوم بوضع هذه العجينة وفي هذا القالب أو الوعاء. ثم نقوم بترك هذا القالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. وبعد مرور هذا الوقت نقوم بإخراج القالب من الثلاجة، ثم نقلبه علي طبق ويكون مسطح وبهذه الخطوات نستطيع عمل أفضل حلاوة طحينية.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية

من أنواع الحلويات المميزة بطعمها هي الحلاوة الطحينية حيث أنها تختلف عن غيرها من الحلويات، لأن يوجد لها أطعمة مختلفة وكثيرة منها الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة أو بالفستق أو بأي نوع من المكسرات، فقد يوجد لها فوائد عديدة وذلك عند تناول المرأة المرضعة الحلاوة الطحينية فتعمل علي زيادة إفراز اللبن، وتعالج أيضا الأشخاص الذين يعانون من الإمساك، وأن تناولها يفيد الجسم ويعطيه طاقة نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.