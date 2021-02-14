أسهل طريقة لعمل البيتزا مثل المحلات وأسرار نجاح العجينة

البيتزا من الأكلات التي يفضلها الكثيرين سواء كبار أوصغار وتبحث كثير من ربات البيوت عن الطريقة الصحيحة لعمل البيتزا وكيف يتم تسويتها و نجعلها طريه رائعه، وسر عمل صلصة البيتزا الرائعة، وتختلف طريقة عمل البيتزا من شخص لآخر، كما تختلف الحشوة المستخدمة للبيتزا.

كيلو دقيق ابيض

معلقتين كبار من السكر

نصف ملعقه ملح

ملعقتين كبار خميره فوريه

نضيف حليب بودر

بيضة

ربع كوبايه زيت وماء دافئ للعجن

أولاً نقوم بتقليب المواد الجافة مع بعض حتى تتجانس وهي الدقيق والسكر والملح وخميرة وحليب البودر نقوم بإضافة الزيت إلى العجين و نقوم بتقليبهم جيدا حتى تشرب العجينة كلها من الزيت ثم نضيف بيضة واحده بعد ذلك ونضيف الماء الدافئ قليلا قليلا حتى نقوم بلف العجينة جيدا ونضيف عليها ملعقتين خل ابيض ثم نضعها في طبق ونقوم بتغطيتها ونتركها حتى تختمر في مكان دافئ ونتركها تقريبا لمده ساعه بعد أن تختمر نقوم بتقطيع العجينة إلى اربع كور كل كل كوره تكون يبتزا كبيره قم بفرد العجينة بحيث يكون سمك البيتزا متوسط وتكون مدوره ونقوم بوضعها في الصينية التي سنسوي فيها نقوم بعمل خروم في البيتزا بشوكة ثم نتركها في الصينية لمده 10 دقائق حتى تختمر و ابدأ بعد ذلك في وضع الصلصة ونقوم بتوزيع الصلصة على البيتزا ثم نبدأ في وضع الحشوة التي كنا قد قمنا بتحضيرها حيث يمكن أن نضع فلفل اخضر طماطم وزيتون أو سجق أو فراخ إن استوت نقوم بإخراجها ونضع عليها جبنه أي نوع ثم نضعها مره اخزي في الفرن دقيقه حتى تحمر

مقادير عجينه البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزاصلصة البيتزا

كيلو طماطم يكون مغسول ونظيف بصله كبيره و ثلاثة فصوص ثوم حيث نحضر إناء ونضع فيه الطماطم ونضيف لهم البصل والثوم ونضف لهم ربع كوب ماء ثم نضعهم على النار حتى تغلي وتبدأ في السوي نتركها على النار لمده ربع ساعه و تكون قد استوت نقوم بضربها في الخلاط حتى تكون ناعمة جدا ونقوم إضافة التوابل لها ملعقه صغيره من ثوم بودر بصل بودر زعتر بابريكا و ربع ملعقه فلفل اسود وثلاث ملاعق كبيرة زيت.