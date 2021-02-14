طرق العناية بالبشرة في الشتاء بوصفات طبيعية بسيطة لنضارة لا مثيل لها

طرق العناية بالبشرة في الشتاء , في فصل الشتاء لابد من العناية بالبشرة حتى لا تتعرض للبرد وقسوة الجو وتظل نضرة طوال الوقت، لهذا نحن نوضح لكم طرق العناية بالبشرة في الشتاء عبر موقعنا مع المزيد من النصائح الهامة.

طرق العناية بالبشرة في الشتاء

يعد من أهم الأمور اللازمة للبشرة الترطيب بمواد طبيعية لحمايتها من الجفاف ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:

وصفة العسل والحليب

نقوم بخلط ملعقتين كبيرتين من العسل مع 7 ملاعق من اللبن الحليب الطازج في وعاء مناسب ثم نقوم بتدليك البشرة بالخليط بحركات دائرية خفيفة على مدار 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء.

ماسك الموز والعسل والزبادي

يتميز الموز بوجود بعض العناصر المرطبة للبشرة لهذا نهرس موزة متوسطة الحجم في طبق صغير ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي ونصف ملعقة من العسل ونخلطهم جيدا ثم نضع الخليط على البشرة فترة لا تقل عن 20 دقيقة ثم نقوم بتنظيف الوجه بالماء والغسول المناسب، مع العلم أن هذا الماسك من أحد أفضل طرق العناية بالبشرة

وصفة الفراولة مع الليمون

بعض الأشخاص يعانون من احمرار البشرة خاصة في فصل الشتاء لهذا يفضل استخدام عصير الفراولة مع قطرات من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل عقب خلطهم في الخلاط جيدا ووضعهم كقناع لفترة لا تقل عن 20 دقيقة ثم تنظيف الوجه جيدًا.

نصائح هامة لبشرة صحية في الشتاء

1- لابد من الاهتمام بالترطيب المستمر للبشرة والتدليك برفق بزيوت طبيعية على مدار فصل الشتاء.

2- تناول الماء باستمرار يعمل على نضارة البشرة على أن يتم تناول 3 لتر من الماء فأكثر.

3- تقشير البشرة يزيل الخلايا الميتة ويجدد البشرة لهذا يفضل استخدام مقشرات طبيعية مرة كل شهر.

4- النوم بانتظام ولساعات كافية يعمل على حماية البشرة وتجنب الهالات السوداء والتجاعيد.

5- يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض الأوميغا 3 و6 لتكون البشرة أكثر حيوية وجمال.

6- يتم استخدام الكريم الواقي من الشمس حتى بفصل الشتاء لتجنب بعض الأشعة الضارة.

7- استخدام الماء الفاتر يعمل على غلق المسام وتجنب ظهور مشكلات البشرة.

8- لابد من تقليل المكياج ومستحضرات التجميل وخصوصًا التي تحتوي على مواد ضارة بالجلد لأنها تسبب التهابات حادة بالبشرة وجفافها.