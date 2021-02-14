حضري ألذ شاورما دجاج سوري في البيت مثل المطاعم وما بتفرقيها عن الجاهزة

شاورما الدجاج السورية تعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية التي تقدم في جميع مطابخ دول العالم، لأنها الأكلة المحببة لمعظم الأشخاص، خاصة الأطفال، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة وتتبيلة، ويمكن تحضيرها باللحمة أيضا، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج السورية. طريقة عمل شاورما الدجاج السورية طريقة عمل شاورما الدجاج السورية المكونات: 1000 جرام من شرائح الدجاج المخلية.

كوب كبير من شرائح الطماطم.

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي.

¾ كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

6 ملاعق صغيرة بهارات شاورما.

6 ملاعق صغيرة من الخل.

¼ كأس كبير عصير ليمون.

4 ملاعق صغيرة من مسحوق البصل المجفف.

5 ملاعق كبيرة من زيت الذرة. مكونات الحشو: 10 قطع من خبز الصاج.

½ كوب كبير من المايونيز.

كوب صغير من شرائح الخيار المخلل.

كوب كبير من شرائح البطاطس المقلية. طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية ضعي شرائح الدجاج في وعاء مناسب الحجم، ثم اسكبي فوقه الخل، وعصير الليمون، والدقيق، ثم اتركي الخليط لمدة خمس دقائق. اغسلي شرائح الدجاج جيدا بالماء، ثم قومي بتصفية الدجاج. اخلطي شرائح الدجاج مع الملح، والبصل المجفف، والفلفل الأسود، والخل، والماء والبهارات جيدا، ثم ضعي الوعاء داخل الثلاجة بعد تغطيته لمدة 180 دقيقة. ضعي مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم ضعي بها زيت الذرة، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت. ضيفي خليط الدجاج إلى المقلاة، ثم ضعي فوقه شرائح الفلفل الرومي، وشرائح البصل، وباقي المكونات، ثم اتركي الخليط على النار لمدة عشر دقائق، حتى تنضج شرائح الدجاج جيدا. طريقة حشو الشاورما قومي بفرد قطع الخبز، ثم وزعي المايونيز بشكل متساوي فوق قطع الخبز، ثم وزعي الشاورما فوق المايونيز، ثم وزعي فوق الشاورما البطاطس، وشرائح المخلل. قومي بلف قطع الخبز جيدا من جميع الجوانب، حتى لا تخرج الشاورما من الخبز. ضعي الخبز داخل مقلاة كبيرة على نار هادئة، لمدة دقيقتين، ثم قومي بقلب الخبز، حتى يكتسب اللون الذهبي من جميع الجوانب، حتى تصبح شاورما الدجاج السورية جاهزة للتقديم. خطوات تحميل الهوية الرقمية عبر منصة ابشر بالسعودية مكونات الحشو:طريقة تحضير شاورما الدجاج السوريةطريقة حشو الشاورما الوسوم

شاورما الدجاج السورية تعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية التي تقدم في جميع مطابخ دول العالم، لأنها الأكلة المحببة لمعظم الأشخاص، خاصة الأطفال، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة وتتبيلة، ويمكن تحضيرها باللحمة أيضا، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج السورية. طريقة عمل شاورما الدجاج السورية طريقة عمل شاورما الدجاج السورية المكونات: 1000 جرام من شرائح الدجاج المخلية.

كوب كبير من شرائح الطماطم.

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي.

¾ كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

6 ملاعق صغيرة بهارات شاورما.

6 ملاعق صغيرة من الخل.

¼ كأس كبير عصير ليمون.

4 ملاعق صغيرة من مسحوق البصل المجفف.

5 ملاعق كبيرة من زيت الذرة. مكونات الحشو: 10 قطع من خبز الصاج.

½ كوب كبير من المايونيز.

كوب صغير من شرائح الخيار المخلل.

كوب كبير من شرائح البطاطس المقلية. طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية ضعي شرائح الدجاج في وعاء مناسب الحجم، ثم اسكبي فوقه الخل، وعصير الليمون، والدقيق، ثم اتركي الخليط لمدة خمس دقائق. اغسلي شرائح الدجاج جيدا بالماء، ثم قومي بتصفية الدجاج. اخلطي شرائح الدجاج مع الملح، والبصل المجفف، والفلفل الأسود، والخل، والماء والبهارات جيدا، ثم ضعي الوعاء داخل الثلاجة بعد تغطيته لمدة 180 دقيقة. ضعي مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم ضعي بها زيت الذرة، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت. ضيفي خليط الدجاج إلى المقلاة، ثم ضعي فوقه شرائح الفلفل الرومي، وشرائح البصل، وباقي المكونات، ثم اتركي الخليط على النار لمدة عشر دقائق، حتى تنضج شرائح الدجاج جيدا. طريقة حشو الشاورما قومي بفرد قطع الخبز، ثم وزعي المايونيز بشكل متساوي فوق قطع الخبز، ثم وزعي الشاورما فوق المايونيز، ثم وزعي فوق الشاورما البطاطس، وشرائح المخلل. قومي بلف قطع الخبز جيدا من جميع الجوانب، حتى لا تخرج الشاورما من الخبز. ضعي الخبز داخل مقلاة كبيرة على نار هادئة، لمدة دقيقتين، ثم قومي بقلب الخبز، حتى يكتسب اللون الذهبي من جميع الجوانب، حتى تصبح شاورما الدجاج السورية جاهزة للتقديم. خطوات تحميل الهوية الرقمية عبر منصة ابشر بالسعودية مكونات الحشو:طريقة تحضير شاورما الدجاج السوريةطريقة حشو الشاورما

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