كفتة الحاتي بكل أسرارها وتفاصيلها حضريها في البيت مثل الجاهزة

تعتبر الكفتة من الأطباق المنتشرة في الوطن العربي وهي من الأطباق المعروفة بطعمها اللذيذ والتوابل المميزة، فتختلف طريقة تحضير الكفتة فاستطعنا أن نقدم إليكم في ذلك المقال طريقة تحضير الكفتة المشوية. طريقة عمل كفتة المشوية طريقة عمل كفتة المشوية المقادير: كيلو ونصف من اللحمة المفرومة وربع كيلو من اللية الضاني.

بصل مفروم وتصفيته من المياه جيداً.

كأس من البقدونس المفروم.

ثمرتان من الطماطم.

أربعة ثمرات من الفلفل الحار.

أربعة بصلات صغيرة الحجم.

مياه للبصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كأس بقدونس مفروم.

ثمرتان من الطماطم.

أربعة حبات من الفلفل الحار.

أربعة بصلات صغيرة الحجم. خطوات تحضير الكفتة المشوية القيام بتتبيل البصل على الفحم وعجنها بشكل جيد. يتم إضافة كلاً من الملح والفلفل والسكر والبيكنج بودر وبعد ذلك يتم العجن لمدة عشرة دقائق. يتم ترك اللحمة لحين أن تتشمع في الثلاجة لمدة ساعة. يتم تشكيل الكفتة على هيئة أسياخ لحين أن تنتهي الكمية. يتم الشوي لحين أن تستوي اللحمة بصورة نهائية ويصبح لونها ذهبي. يتم شوي الخضار مع الكفتة وبعد ذلك يتم تقديمها مع البقدونس. يتم الشوي على الفحم أو الجريل الكهربائي. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن خطوات تحضير الكفتة المشويةطريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن المكونات: نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلتان كبيرتان.

قطعة من اللية.

عودان من البقدونس.

فلفل أسود.

ملح.

زنجبيل.

قرفة.

بهارات لحمة.

بيضة.

ثلاثة ملاعق من البقسماط. خطوات تحضير الكفتة المشوية يتم إحضار الكبة ووضع اللحمة بها مع بصلتين كبيرتان وقطعة من اللية الضاني مع البقدونس. يتم وضع اللحمة المفرومة بعد الفرم في إناء عميق. يتم إضافة بيضة مع ثلاثة ملاعق من البقسماط والفلفل الأسود والملح والزنجبيل والقرفة وبهارات اللحمة، ويتم عجنهم بصورة جيدة. يتم وضعه في الثلاجة ويتم تشكيل الكفتة على الأسياخ ويتم تحضير صينية مدهونة بالزيت ويتم رص الكفتة بجانب بعضها فيها ووضعها في الفرن. يتم إحضار فنجان ووضع فيه زيت ثم وضعه في منتصف الصينية وبعد ذلك يتم وضع فحمة والقيام بتغطيتها، يتم تركه لمدة عشرة دقائق. قائمة طعام وأسعار مطعم شيزان الهندي بالسعودية خطوات تحضير الكفتة المشوية الوسوم

تعتبر الكفتة من الأطباق المنتشرة في الوطن العربي وهي من الأطباق المعروفة بطعمها اللذيذ والتوابل المميزة، فتختلف طريقة تحضير الكفتة فاستطعنا أن نقدم إليكم في ذلك المقال طريقة تحضير الكفتة المشوية. طريقة عمل كفتة المشوية طريقة عمل كفتة المشوية المقادير: كيلو ونصف من اللحمة المفرومة وربع كيلو من اللية الضاني.

بصل مفروم وتصفيته من المياه جيداً.

كأس من البقدونس المفروم.

ثمرتان من الطماطم.

أربعة ثمرات من الفلفل الحار.

أربعة بصلات صغيرة الحجم.

مياه للبصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كأس بقدونس مفروم.

ثمرتان من الطماطم.

أربعة حبات من الفلفل الحار.

أربعة بصلات صغيرة الحجم. خطوات تحضير الكفتة المشوية القيام بتتبيل البصل على الفحم وعجنها بشكل جيد. يتم إضافة كلاً من الملح والفلفل والسكر والبيكنج بودر وبعد ذلك يتم العجن لمدة عشرة دقائق. يتم ترك اللحمة لحين أن تتشمع في الثلاجة لمدة ساعة. يتم تشكيل الكفتة على هيئة أسياخ لحين أن تنتهي الكمية. يتم الشوي لحين أن تستوي اللحمة بصورة نهائية ويصبح لونها ذهبي. يتم شوي الخضار مع الكفتة وبعد ذلك يتم تقديمها مع البقدونس. يتم الشوي على الفحم أو الجريل الكهربائي. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن خطوات تحضير الكفتة المشويةطريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن المكونات: نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلتان كبيرتان.

قطعة من اللية.

عودان من البقدونس.

فلفل أسود.

ملح.

زنجبيل.

قرفة.

بهارات لحمة.

بيضة.

ثلاثة ملاعق من البقسماط. خطوات تحضير الكفتة المشوية يتم إحضار الكبة ووضع اللحمة بها مع بصلتين كبيرتان وقطعة من اللية الضاني مع البقدونس. يتم وضع اللحمة المفرومة بعد الفرم في إناء عميق. يتم إضافة بيضة مع ثلاثة ملاعق من البقسماط والفلفل الأسود والملح والزنجبيل والقرفة وبهارات اللحمة، ويتم عجنهم بصورة جيدة. يتم وضعه في الثلاجة ويتم تشكيل الكفتة على الأسياخ ويتم تحضير صينية مدهونة بالزيت ويتم رص الكفتة بجانب بعضها فيها ووضعها في الفرن. يتم إحضار فنجان ووضع فيه زيت ثم وضعه في منتصف الصينية وبعد ذلك يتم وضع فحمة والقيام بتغطيتها، يتم تركه لمدة عشرة دقائق. قائمة طعام وأسعار مطعم شيزان الهندي بالسعودية خطوات تحضير الكفتة المشوية

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