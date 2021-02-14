سائل سحري لمنع تساقط الشعر وزيادة طوله 7 سم في أسبوع واحد فقط

تسعى كل فتاة إلى روتين واحد ثابت لعلاج تساقط الشعر والعناية به يحقق نتائج سريعة، ويعالج جميع مشاكل الشعر من تساقط وقصر وخفة الشعر، وبعد كثير من البحث فقد توصل أفضل الخبراء فى مجال التجميل والعناية بالشعر والبشرة لوصفة اليوم، والتي تُعد من أكثر الوصفات التي تحتوي مكوناتها على عناصر مفيدة للشعر، وهي خلطة بسيطة وسهلة التحضير لذا ينصح الكثير بتطبيق تلك الوصفة وتجربتها والاستمرار عليها لمدة أسبوعين، على أن يتم استخدامها مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مذهلة.

نصف حبة من الخيار.

حبة بيض واحدة.

1 ملعقة من عسل النحل.

1 ملعقة من عصير الليمون.

خلطة مذهلة لعلاج تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته مكونات الوصفة

يتبر عصير الخيار من أفضل المكونات لعلاج تساقط الشعر وترطيبه بشكل فعال ورائع، ومن أهم مزاياه تحقيق النتائج المطلوبة من أول استعمال له، وهو يعالج أيضا جفاف الشعر ويعمل على تكثيفه بشكل سريع، أما البيض فهو المسئول عن تعزيز بصيلات الشعر، كما يساعد على تكثيف الشعر وتغذيته لاحتوائه على الكثير من المعادن والبروتينات، وعصير الليمون غنى بالفيتامينات المفيدة لعلاج تساقط الشعر ويمنحه لمعان رائع، بالإضافة إلى قدرته على القضاء على رائحة البيض نهائيا، أما العسل فيُستخدم لترطيب الشعر وتغذيته، بالإضافة إلى قدرته على التخلص من جفاف الشعر وزيادة طوله وكثافته.

يتم تقطيع نصف حبة من الخيار مع مراعاة عدم إزالة القشر منه تماما. يتم وضع قطع الخيار فى الكبة أو الخلاط الكهربائي، ثم يتم إضافة عصير الليمون إليها. بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة وعسل النحل. يتم خلط المكونات جيداً حتى التأكد من امتزاجها تماما.

طريقة التحضيرطريقة استعمال الخلطة لعلاج تساقط الشعر

يتم تطبيق الوصفة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، عن طريق تقسيم الشعر لأقسام عدة ثم تطبيق الوصفة على كل قسم على حدة، مع مراعاة غمس الشعر بالكامل فى الوصفة حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى لعلاج تساقط الشعر تماماً، ثم يتم تغطية الشعر بواسطة وعاء بلاستيكي وتركه لساعة كاملة.

بعد مرور الوقت المذكور يتم شطف الشعر أولا بواسطة الماء؛ لإزالة بقايا الشوائب المتبقية من الوصفة والمتواجدة على الشعر، ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم، ومن أول استعمال وبعد إزالة البلسم مباشرة ومع بداية تمشيط الشعر، سنلاحظ الفارق فى ترطيب الشعر ولمعانه وتوقف تساقط الشعر تماماًَ، ومع تكرار الوصفة سنجد زيادة بالغة فى طول الشعر وزيادة كثافته، للحصول على شعر صحي رائع.

نصائح هامة للعناية بالشعر

وأنصحك سيدتي بقص أطراف الشعر كل شهرين في منتصف الشهر الهجري، وسوف تحصلين على نتائج مذهلة في سرعة نمو الشعر وزيادة ملحوظة في طوله وكثافته، وإذا كان شعرك يعاني من التجعد أو الخشونة وترغبين في الحصول على شعر ناعم كالحرير، فيمكنك تجربة هذه الوصفة لتنعيم وفرد الشعر وزيادة كثافته أيضا في نفس الوقت.

يتم مزج نصف كوب من حليب جوز الهند أو حليب اللوز أو الحليب البقري، ونصف كوب من الماء، وملعقة كبيرة من عسل النحل، ويتم وضع المزيج في بخاخ بعد خلطه جيداً، يتم رش المزيج على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف ثم تدلك فروة الرأس وهي على وضعية الركوع، ثم يترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر المائل للبرودة.