اكثر كريم طبيعي فعال في تبييض البشرة بسرعة يعطيكي 3 درجات تفتيح أعلى على الأقل

اكثر وصفة فعالة في تبييض البشرة بسرعة واستمرارية واظبي عليها للحصول على بشرة ناصعة بشكل دائم، إذا كنتي تعانين من اسمرار الوجه الناتج عن الإهمال أو عن التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة فهذه الوصفة لك وسوف تفيدك بالتأكيد، حيث تعمل هذه الوصفة بشكل رائع على تفتيح البشرة بسرعة فائقة وتوحيد لون الوجه بشكل عام، يمكنك من خلالها الحصول على 3 درجات تفتيح أعلى على الأقل لبشرتك، بالاضافة إلى ذلك فهي تساعد في تقليل تجاعيد البشرة لأقل درجة ممكنة، وأيضا لها دور فعال في القضاء على مشكلة مسامات الوجه المفتوحة؛ لذا فهي تقلل كثيراً من التأثير الضار لمنتجات التجميل وكثرة استعمالها على البشرة.

تبييض البشرة وتوحيد لون الوجه

احضري فقط نصف حبة من الطماطم ولكن تأكدي من أنها طازجة على أن تكون متوسطة الحجم، ملعقة كبيرة من الكركم المطحون الذي يعتبر أفضل عنصر طبيعي معروف في توحيد لون الوجه، ملعقة من زيت جونسون للأطفال الذي يساعد في ترطيب الوجه والحفاظ على نعومة ونضارة البشرة، ويمكنك استبداله بأي كريم مرطب مناسب لبشرتك حسب نوعها، بالاضافة إلى ملعقة واحدة من الزبادي الطبيعي.

يتم تحضير مقدار الطماطم وفي وعاء يتم الضغط على نصف حبة الطماطم للحصول على الماء الذي يحتوي على بذور الطماطم، وفي وعاء آخر يتم أخذ ملعقتين كبيرتين من ماء الطماطم ثم يضاف إلى الوعاء مقدار الكركم المطحون، بعد ذلك يتم المزج قليلا ثم يتم أضافة مقدار زيت جونسون ومقدار الزبادي بالتدريج، قومي بعد ذلك بالمزج مرة أخرى بين المكونات بشكل جيد ليتم الحصول علي قوام متجانس يمكنك فرده على البشرة بسهولة.

طريقة استخدام خلطة تفتيح البشرة

باستخدام فرشاة ميك اب أو أطراف أصابعك يتم توزيع الخلطة علي الوجه بالكامل وعلي الرقبة أيضا، ثم تترك الخلطة على الوجه لمدة تتراوح ما بين عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم يتم فرك البشرة برفق لإزالة الخلطة من الوجه ثم قومي بغسله بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، وسوف تلاحظين تفتيح فوري لبشرتك درجتين على الأقل مع التخلص من الدهون الزائدة بالوجه، يفضل بعد ذلك أن تقومي بوضع قليل من التونر الخاص بك او ماء الورد للتأكد من غلق مسامات البشرة جيداً، ثم يمكنك ترطيب البشرة بعد ذلك بواسطة كريم مرطب مناسب أو زيت مرطب إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة.