حضري شيبسي ومقرمشات لذيذة بكوب مكرونة ومعلقة دقيق احلى سناكس لاولادك

يعتبر الشيبسي من أكثر مأكولات التسالي والمقرمشات التي يفضلها الأطفال بالتحديد، فأصبح من السهل الآن تحضير الشبسي بكيس مكرونة واحد فقط، فهذه الوصفة تعتبر من الأكلات الجديدة وذلك يمنع الأطفال من شراء الشيبسي من الخارج ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الشبسي المقرمش سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل.

مكونات تحضير الشيبسي بكيس من المكرونة

أصبحت هذه الوصفة من الوصفات السريعة في التحضير فمن خلالها يتم تحويل المكرونة إلى شيبسي وهذه وجبة يمكن تقدمها بجانب وجبة الغذاء كوجبة إضافية، مع العلم أنها مفيدة للجسم وتحتوي على عدد من الفوائد وإليكم في السطور الأتية المقادير المناسبة لتحضيرها:

نصف كيلو من المكرونة.

لتر من المياه.

كاري.

توابل دجاج.

نشا أبيض.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملقعة من الكركم.

زيت.

خطوات تحضير الشيبسي المقرمش بكيس المكرونة:

القيام بإحضار إناء وبعد ذلك يتم وضع فيه كلاً من المياه والزيت والملح ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم رفعه على النار. يتم إضافة المكرونة للخليط السابق مع الاستمرار في التقليب. في هذه الأثناء يتم تحضير التوابل ووضعها مع باقي البهارات ونقلهم إلى طبق صغير وبعد ذلك خلطهم مع الدقيق الأبيض بعد أن يتم تصفيتهم. الحصول على طبق كبير ويتم وضع فيه كمية من كلاً من الفلفل الأسود والكركم وبعد ذلك يتم وضع المكونات على المكرونة والقيام بخلطهم جيداً مع بعضها البعض. يتم تقليب المكونات بصورة جيدة ونقلها إلى المقلاة مع كمية من الزيت. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الشيبسي المقرمش. طريقة تحضير الشبسي بنكهة الطماطم المقادير: حبة من الطماطم. رشة صغيرة من الملح. ملعقة من الخل. ملعقة من الفلفل الأسود. خطوات التحضير: القيام بعصر الطماطم جيداً ثم إضافتها إلى باقي المكونات ثم يتم وضع البطاطس فيها لمدة ربع ساعة لحين يحصل على الطعم واللون. يتم تصفية البطاطس بصورة نهائية من الخليط السابق بعد ذلك يتم نقله وقليه في الزيت الساخن وبالهناء على الجميع.