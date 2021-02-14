طريقة عمل أصابع الشيتوس البيتي المقرمش بنكهة الجبنة بخطوات بسيطة

طريقة عمل أصابع الشيتوس البيتي المقرمش، يعتبر الشيتوس من المقرمشات التي يعشقها الكبار والصغار يستهلك منه الأشخاص كمية كبيرة على مدار اليوم، نظراً لأنه من المسليات اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص أثناء السهرات أو التجمعات العائلية، يتم شراؤه من المحلات التجارية بمختلف الأطعمة، ولكنه قد يحتوي على ألوان صناعية قد تضر بالجسم، واليوم سوف نعرض لحضراتكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الشيتوس البيتي المقرمش، بعيداً عن شرائه من الخارج وذلك بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة، حيث يحضر في المنزل بطريقة صحية بعيداً عن الألوان الصناعية التي تضاف إلى المقرمشات التي يحبها الأطفال.

الشيتوس من الأطعمة المفضلة لدى الجميع يحضر بطرق بسيطة، وبعض من التوابل التي تعطيها مذاق لذيذ ومميز للغاية، يكثر تناولها من قبل الأطفال من الخارج ولكنها غير صحية وخاصة بسبب المواد الحافظة الموجودة به، سوف نعرض لحضراتكم طريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية وأمنة.

2 حبة بطاطس.

نصف ملعقة كبيرة بصل بودر.

نصف ملعقة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة دقيق ذرة.

ثلاث ملاعق نشا.

ربع ملعقة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات.

نصف ملعقة ملح.

يتم سلق البطاطس بقشرها حتى لا يتكون بداخلها ماء، ثم يتم تكسيرها وهرسها جيداً ثم يضاف إليها دقيق الذرة ثم يتم التقليب جيداً.

إضافة النشا والثوم البودر والبصل البودر والملح و السبع بهارات والكركم، ثم تخلط المكونات جيداً وإذا احتاجت عجينة البطاطس إلى القليل من الماء.

يحضر كيس حلواني ويوضع فيه عجينة البطاطس، ثم يوضع زيت غزير على النار وتشكل فيه أصابع الشيتوس حتى تحمر جيداً.

ترفع على مناديل مطبخ حتى يصفى الزيت منها، ثم ترش بأي نكهة مفضلة لديك مثل الجبنة أو الشطة الحارة ثم تقدم.