تفتيح البشرة بدون وصفات أو وضع كريمات تأثير سحري مستمر بدون العودة للاسمرار

الكثير من الفتيات والسيدات والشباب لجئوا كثيرا لاستخدام الكريمات أو الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، وأغلب هذه الكريمات والخلطات تعطي نتيجة جيدة في التفتيح ولكن لفترة مؤقته فقط وهى فترة استخدامه، وبعد الإقلاع عن استخدامه الكريم أو الوصفة نلاحظ الرجوع لدرجة اللون الطبيعية، وقد أجمع العديد من أخصائي التجميل على أن تناول المشروبات التي تعالج البشرة وتعمل على تفتيحها أفضل كثيرا من وضع الكريمات.

لذا قد تم تجميع أهم مشروب طبيعي من بين تلك المشروبات في موضوعنا اليوم لاستعراض فوائده المذهلة في تفتيح البشرة، وننصحك بقراءة الموضوع إلى آخره حيث سوف نقدم لكِ روتين أكيد غير متوقع النتائج لتفتيح البشرة ودون تكاليف.

مشروب طبيعي سحري لتفتيح البشرة

سوف نتحدث خلال السطور القليلة القادمة عن مشروب طبيعي مذهل يساعد على تفتيح البشرة وإعادة الشباب والحيوية لها، وكذلك سوف نقدم لكم بعض النصائح التي تساعد على التفتيح دون استخدام كريمات أو وصفات، بالاضافة إلى منتج طبي عبارة عن مشروب أيضا لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد.

مشروب الكمون والزنجبيل

يتكون هذا المشروب الرائع في تأثيره من المقادير التالية:

1 ملعقة من الكمون.

1 ملعقة من الزنجبيل.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 كوب من الماء.

1 ملعقة من عسل النحل.

يعمل هذا المشروب على تفتيح البشرة واستعادة نضارتها؛ لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، ويساعد أيضا على حرق الدهون وسد الشهية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تطويل الأظافر وعلاج التساقط وجميع مشاكل الشعر ومنحه الحيوية.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع كوب الماء فى وعاء ثم إضافة كل من الكمون والزنجبيل، ثم رفع الوعاء على النار حتى يتم غليان الماء، ويتم تناول المشروب يوميا على الريق فور الاستيقاظ من النوم بعد إضافة مقدار عصير الليمون.

تبييض الوجه دون وصفات

يلزم تناول 2 لتر يوميا من الماء بالإضافة إلى تناول أنواع مختلفة من الخضراوات والفاكهة الملونة يوميا، والتي تحتوى على مواد مضادة للأكسدة، وبدورها تعمل على تفتيح البشرة وتوريدها وإظهار نضارتها، مثل الطماطم والفلفل بجميع ألوانه بالإضافة إلى الجزر والخيار والبروكلي والأفوكادو وغيرها من الخضراوات والفاكهة.

يمكن تناول المشروب الطبي الرائع أستيل سستايين فوار تركيز 200، والذي يتحول داخل الجسم لمادة سريعة الامتصاص تحتوى على مواد مضادة للأكسدة ويمكن تناول حتى 3 باكيت يوميا، وهو يعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال وحمايتها من التجاعيد، مع وضع كريم الأكرتين والذي يحتوى على مادة التريتونويد التي تعمل على تقشير البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة والقضاء على حب الشباب، ويجب استعماله ليلا ووضعه لمدة نصف ساعة.

روتين فعال لتفتيح البشرة بشكل دائم

وللحصول على تفتيح دائم للبشرة لن تصدقيه بأبسط طريقة ممكنة، يمكنكِ تناول المشروب الطبيعي يوميا على الريق، مع تناول عبوة واحدة من أستيل سستايين فوار في منتصف النهار، بالاضافة إلى وضع الكريم الليلي كل يوم، ويتم تكرار هذا الروتين يوميا وسنلاحظ تأثيره على صحة البشرة وتفتيح وتوريد البشرة وكذلك علاج مشاكل الشعر.

أما إذا كنت تريدين خلطة طبيعية تساعدك في تفتيح لون بشرتك فأنصحك بتحضير مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة، ونفس المقدار من مسحوق الكاكاو، وأيضا يتم تحضير خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل أو يمكن تعويضه بالزبادي الطبيعي، ثم يتم مزج المكونات جيدا في وعاء ثم يتم تطبيق الخلطة على البشرة ثم يترك لمدة 20 دقيقة، ثم يتم الفرك بلطف لإزالة الخلطة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.