حلى أم علي بالبسكويت بالبيت حلى سريع ولذيذ حلاوة أم علي في برد الشتا تدفي على طول

طريقة أم علي بالبسكويت حلى سريع ولذيذ، تشتهر معظم الدول العربية بصنع وتحضير أشهى الحلويات الشرقية اللذيذة واليوم سنعد طبق حلى مصري شهي ويمنح الجسم الدفء عند تناوله في ليالي الشتاء الباردة، فعمل أم علي من حلويات الشهيرة مثل الكنافة واللقيمات ويعتاد صنعها في المنزل، كما إنها مغذية جدا للجسم، ويوجد الكثير من الطرق لصنع أم علي وجمعنا لكم تلك الطرق في السطور القادمة ولكننا سنبدأ بعمل أم علي بالبسكويت البارد فيمكن تناوله دافئ أو بارد، فتلك طريقة المحلات ومن أسهل الطرق لعمل تلك الحلى الشهي فتابعوا معنا تنويعات مجمعة عن طرق عمل حلى أم على بالفرن. طريقة أم علي بالبسكويت والقشطة بالفرن احضري 300 جرام من بسكويت سادة. عدد 5 كوب من الحليب. كوب من القشطة. كوب من السكر الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من القرفة. ربع كوب من مكسرات مفرومة والمجروشة. ربع كوب من فستق الحلبي. ربع كوب زبيب. ربع كوب من جوز الهند المجروش. ربع كوب من اللوز المجروش. خطوات عمل حلى أم علي بالبسكويت والقشطة سخني الفرن على حرارة عالية حوالي 180 مئوية ثم جهزي صينية لعمل الحلى.

قومي بتكسير البسكويت إلى قطع كبيرة وليس مفروم ناعم، وضعيها في صينية الفرن.

وضيفي عليه البندق والفستق والزبيب وجوز الهند والجوز المجروش.

ثم في وعاء على نار متوسطة ضيفي الحليب والقرفة والسكر والقشطة ويحرك المزيج على النار حتى يسخن.

ثم اسكبي مزيج الحليب بعد غليان على طبقات المكسرات والبسكويت، ثم ادخلي الصينية الفرن حتى يكون لونها ذهبي وقوام الحلى أصبح مشدود وتأخذ تلك الخطوات حوالي ربع ساعة.

ثم يصبح وجه الصينية ذهبي قليلا أخرجها من الفرن واسكبي على الوجه القليل من القشطة وادخلها تحت الشواية لمدة دقيقتين.

ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما تقدم أو يمكن تقديمها دافئة مع الشاي أو القهوة على حسب الرغبة. طريقة أم علي الأصلية بعجينة الميلفاي أو الجلاش احضري طبقتين من عجينة الميلفاي الجاهزة أو عدد من ورق جلاش المصري حوالي ربع كيلو. عدد 5 أكواب من الحليب كامل الدسم. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. 3 ملاعق كبيرة كريمة أو قشطة. ربع كوب من بندق مجروش. ربع كوب زبيب. ربع كوب جوز هند مبشور. ربع كوب لوز مطحون. كوب من السكر الأبيض. كيفيه عمل هوتميل Hotmail من الهاتف تسجيل دخول أوت لوك outlook طريقة أم علي بالبسكويت والقشطة بالفرنخطوات عمل حلى أم علي بالبسكويت والقشطةطريقة أم علي الأصلية بعجينة الميلفاي أو الجلاش الوسوم

طريقة أم علي بالبسكويت حلى سريع ولذيذ، تشتهر معظم الدول العربية بصنع وتحضير أشهى الحلويات الشرقية اللذيذة واليوم سنعد طبق حلى مصري شهي ويمنح الجسم الدفء عند تناوله في ليالي الشتاء الباردة، فعمل أم علي من حلويات الشهيرة مثل الكنافة واللقيمات ويعتاد صنعها في المنزل، كما إنها مغذية جدا للجسم، ويوجد الكثير من الطرق لصنع أم علي وجمعنا لكم تلك الطرق في السطور القادمة ولكننا سنبدأ بعمل أم علي بالبسكويت البارد فيمكن تناوله دافئ أو بارد، فتلك طريقة المحلات ومن أسهل الطرق لعمل تلك الحلى الشهي فتابعوا معنا تنويعات مجمعة عن طرق عمل حلى أم على بالفرن. طريقة أم علي بالبسكويت والقشطة بالفرن احضري 300 جرام من بسكويت سادة. عدد 5 كوب من الحليب. كوب من القشطة. كوب من السكر الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من القرفة. ربع كوب من مكسرات مفرومة والمجروشة. ربع كوب من فستق الحلبي. ربع كوب زبيب. ربع كوب من جوز الهند المجروش. ربع كوب من اللوز المجروش. خطوات عمل حلى أم علي بالبسكويت والقشطة سخني الفرن على حرارة عالية حوالي 180 مئوية ثم جهزي صينية لعمل الحلى.

قومي بتكسير البسكويت إلى قطع كبيرة وليس مفروم ناعم، وضعيها في صينية الفرن.

وضيفي عليه البندق والفستق والزبيب وجوز الهند والجوز المجروش.

ثم في وعاء على نار متوسطة ضيفي الحليب والقرفة والسكر والقشطة ويحرك المزيج على النار حتى يسخن.

ثم اسكبي مزيج الحليب بعد غليان على طبقات المكسرات والبسكويت، ثم ادخلي الصينية الفرن حتى يكون لونها ذهبي وقوام الحلى أصبح مشدود وتأخذ تلك الخطوات حوالي ربع ساعة.

ثم يصبح وجه الصينية ذهبي قليلا أخرجها من الفرن واسكبي على الوجه القليل من القشطة وادخلها تحت الشواية لمدة دقيقتين.

ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما تقدم أو يمكن تقديمها دافئة مع الشاي أو القهوة على حسب الرغبة. طريقة أم علي الأصلية بعجينة الميلفاي أو الجلاش احضري طبقتين من عجينة الميلفاي الجاهزة أو عدد من ورق جلاش المصري حوالي ربع كيلو. عدد 5 أكواب من الحليب كامل الدسم. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. 3 ملاعق كبيرة كريمة أو قشطة. ربع كوب من بندق مجروش. ربع كوب زبيب. ربع كوب جوز هند مبشور. ربع كوب لوز مطحون. كوب من السكر الأبيض. كيفيه عمل هوتميل Hotmail من الهاتف تسجيل دخول أوت لوك outlook طريقة أم علي بالبسكويت والقشطة بالفرنخطوات عمل حلى أم علي بالبسكويت والقشطةطريقة أم علي الأصلية بعجينة الميلفاي أو الجلاش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلى أم علي بالبسكويت بالبيت حلى سريع ولذيذ حلاوة أم علي في برد الشتا تدفي على طول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.