نجاح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في علاج بعض أورام الدم الخبيثة

واصل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية نجاحه في متابعة الرحلة العلاجية لمرضى يعانون أوراماً خبيثة في الدم، وقدم العلاج لستة مرضى يعانون أورام الدم الخبيثة، ليصلوا إلى طور التعافي في أقل من 30 يوماً.

تدشين عمليات زراعة النخاع العظمي

ويأتي الإنجاز لمرضى سرطان الدم، بعد تدشين عمليات زراعة النخاع العظمي AD-BMT بنجاح في المركز، وجرى إطلاق برنامج زراعة النخاع، في أغسطس الماضي، بمبادرة من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى أورام الدم، باستخدام زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

حالات طبية مختلفة تعاني من أمراض الدم

وكانت الحالات المختلفة التي عولجت تعاني المايلوما المتعددة، واللوكيميا بخلايا البلازما، وسرطان الغدد الليمفاوية المنتشر، وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، ومكّنت فاعلية هذا العلاج، بنتائجه المتميزة، المركز من السعي إلى الحصول على اعتماد البرنامج من هيئات الاعتماد الدولية.

توسع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية

وسيستمر برنامج زراعة النخاع في قبول المرضى للعلاج، وسيعمل قريباً على رفع قدراته الاستيعابية، ليتمكن من علاج أكثر من مريض في الوقت ذاته، ويتطلع المركز أيضاً إلى علاج أمراض المناعة الذاتية، وأمراض نقص المناعة الأولية، إضافة إلى أمراض الدم الأخرى.