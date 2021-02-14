نحتاج إلى أغذية تقاوم البرد في فصل الشتاء، فهي تمنح أجسامنا الطاقة الإضافية اللازمة للتغلب على نزلات البرد.

وعلى اعتبار أن الغذاء الصحي يأتي قبل الدواء أحيانًا، التقينا دكتورة التغذية صباح الأشقر في كلينيكا صباح، لتعرفنا على أفضل الأغذية التي تقاوم البرد في فصل الشتاء.

الأغذية الغنية بالبروتينات والألياف

الخضروات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي.

إدخال الأغذية التي تحتوي على فيتامين د.

تناول الفاكهة والخضروات الطازجة متعددة الألوان.

الشوربات الغنية بالقيمة الغذائية.

أغذية تقاوم البرد في فصل الشتاء

الأغذية الغنية بالبروتينات والألياف:

يفضل أن نركز في موسم الشتاء على الأغذية الغنية بالبروتينات والألياف مع الاعتدال بالنشويات كالفاصولياء البيضاء والقمح الكامل والشوفان والحمص والذرة وهي من العناصر التي تدخل في تركيب موائدنا الشتوية وبوسعها مد أجسامنا بالدفء.

كذلك يجب عدم إغفال إدخال الثوم إلى وجباتنا فهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية والجهاز الهضمي وله دور فعال في تعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم، ومكافحة أمراض القلب، كما أنه يساعد على التخلص من السموم.

الخضروات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي:

من المهم أيضًا التركيز على تناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي مثل الحمضيات بأنواعها، والفراولة الطازجة، والبابايا، والطماطم، بإضافة إلى والفليفلة الحمراء فهي أغذية تقاوم العدوى وترفع من مناعة أجسامنا وتمدنا بالطاقة النشاط طوال اليوم.

وهنا يجب الانتباه إلى ضرورة تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي في الفترة الصباحية كي لا تؤثر على الاسترخاء أثناء المساء فهي تنبه جهازنا العصبي ليبقى مستيقظاً ويجب إعطائها بكميات تتناسب مع احتياجات الأطفال.

إدخال الأغذية التي تحتوي على فيتامين د:

ولأن التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء يكون قليلاً خاصة في منطقة حوض المتوسط يجب أن نركز على إدخال الأغذية التي تحتوي على فيتامين (د ) إلى نظامنا الغذائي لأنها المسؤولة عن حالتنا المزاجية وعن تثبيت الكالسيوم على العظام.

ويمكن الحصول على فيتامين د من مصادر متعددة من الحليب ومشتقاته ومن المأكولات البحرية وخاصة السلمون وكذلك صفار البيض.

تناول الفاكهة والخضروات الطازجة متعددة الألوان:

وكما هو الحال في جميع الفصول والأوقات وفصل الشتاء واحد منها يجب الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة متعددة الألوان، كالجزر، والفلفل الحلو، والتفاح والرمان والموز والأفوكادو والورقيات الخضراء لأهميتها الغذائية وأن نشجع أطفالنا على تناولها بدلاً من الوجبات الخفيفة غير الصحية.

الشوربات الغنية بالقيمة الغذائية:

بالحديث عن الأطفال ولأنهم الأكثر عرضة لنزلات البرد في الشتاء يجب علينا الاهتمام بصنع أطباق غنية بالعناصر الغذائية القيمة مثل شوربة الدجاج للذيذة، وشوربة العدس التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والألياف والبوتاسيوم، فضلًا عن فوائد الأصناف التي تدخل في تحضيرها مثل البطاطس والجزر والثوم والبصل وكلها عناصر تقوي المناعة.