هل فيروس كورونا يؤدي الي ارتفاع نسبة السكر في الدم، سؤال يطرحه الكثيرون في خضم ازمة فيروس كورونا المستمرة منذ عام وأكثر.

وبعدما تم وضع مرضى السكري في الفئة عالية الخطورة للعدوى والمضاعفات الخطيرة والوفاة بسبب مرض كوفيد-19، وتحذيرهم بضرورة توخي الحذر الشديد لمنع الاصابة بالعدوى، سجل اصابة العديد من المتعافين من فيروس كورونا بمرض السكري.

وبحسب نتائج بعض الدراسات الحديثة، فإن فيروس كورونا يمكن ان يسبب مرض السكري ابضاً. وأشار تقرير لصحيفة Time Now News انه ووفقاً لدراسة للمركز الوطني الاسباني لابحاث السرطان، فقد وجد الباحثون ان الاصابة ببعض الفيروسات المعوية وهي من اصناف الفيروسات المعروفة، يمكن ان تتسبب في التهابات مختلفة الشديدة كما يمكن ان تؤدي للاصابة بمرض السكري.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، فقد أظهر فريق الباحثين في الدراسة كيف يستطيع فيروس coxsackievirus من النوع B4 أن يحفز مرض السكري.

هل فيروس كورونا يؤدي الي ارتفاع نسبة السكر في الدم

تشير مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها والعديد من العلماء، الى ان فيروس كورونا يعد خطيراَ على مرضى السكري بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على محاربة الفيروس التاجي.

ليس ذلك فحسب، بل ان الفيروس يعمد لرفع نسبة السكر في الدم كونه ينتعش في بيئة ترتفع فيها مستويات الجلوكوز، ما يجعل الاستجابة للشفاء من أي عدوى أبطأ من المعتاد. وبحسب مراكز السيطرة على الامراض مجدداً، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن ان يؤدي لصعوبة تعافي مرضى السكري من امراض خطيرة مثل مرض كوفيد-19، اضافة لحالة الالتهاب المستمرة، وفقاً لما جاء على موقع "صحتي".

توصيات ونصائح لمرضى السكري لمواجهة فيروس كورونا

وعليه ينصح كل شخص مصاب بمرض السكري ويعاني من الاصابة بفيروس كورونا الجديد، بمراقبة اعراضه جيداً والتحدث مع طبيبه بصورة مستمرة لتجنب أية مضاعفات خطيرة.

كما يجب على مرضى السكري المصابين بكوفيد-19، الالتزام بالنصائح التالية: