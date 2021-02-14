الإمارات تتخطى حاجز الخمسة ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 103 آلاف و469 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، متخطية حاجز الـ 5 ملايين جرعة، إذ بلغ مجموعها الكلي خمسة ملايين وخمسة آلاف و264 جرعة، فيما ارتفع معدل توزيع اللقاح ليصل إلى 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

إجراء 185 ألف فحص جديد

وأعلنت وزارة الصحة، عن إجراء 184 ألفاً و981 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم، وعزلهم.

اكتشاف 2600 حالة إصابة جديدة في البلاد

وقالت الوزارة وفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، إنه تم اكتشاف 2631 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 345 ألفاً و605 حالات. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 شخصاً من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1001 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 3589 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 326 ألفاً و780 حالة.