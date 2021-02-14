خلطة سحرية تبيض الوجه في 5 دقائق طبيعياً بدون نقطة مكياج وكأنك وضعتي كريم أساس

خلطة سحرية تبيض الوجه في 5 دقائق أحد أكثر وصفات التفتيح التي تبحث عنها كل سيدة، حيث تسعى كل فتاة إلي الحصول على بشرة بيضاء وفاتحة وذات لون موحد بلا بقع أو اسمرار، ويعد المتهم الأول في اسمرار البشرة وتبقعها هو العناية الخاطئة بالبشرة أو استخدام أي مستحضرات تجميل تحتوي على زيوت أو وضع كريمات ترطيب والنزول بها في فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، مما يسبب المناطق الداكنة في البشرة.

خلطة سحرية تبيض الوجه في 5 دقائق

الوصفة سهلة وبسيطة وآمنة، كما أنها مناسبة لكل أنواع البشرة، ولا تسبب أي مشكلات أو أضرار بالبشرة.

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من دقيق الأرز.

طريقة الاستخدام

قومي بوضع كل المكونات السابقة على بعضها البعض، ثم اعجنيها جيداً، ويمكن إضافة القليل من ماء الورد حتى تحصلين على عجينة مناسبة.

قومي بفرد الخليط على وجهك، واتركيه حتى يجف تماماً، لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

افركي وجهك جيداً بحركات دائرية، واشطفيه بالماء البارد.

ماسك الطماطم للتفتيح السريع

إذا كنتِ في عجلة من أمرك، يمكنكِ استخدام ماسك الطماطم والنشا فهو فعال في تفتيح البشرة وإضفاء النضارة عليها، ومكوناته بسيطة وهي نصف ثمرة من الطماطم وملعقة من النشا، وقومي بوضع النشا فوق نصف ثمرة الطماطم ودلكي وجهك جيداً في عكس اتجاه الجاذبية، واتركي الوجه دون غسيل لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه جيداً، وستلاحظين تفتيح فوري للبشرة.

وللحصول على أقصى النتائج الفعالة من خلطة سحرية تبيض الوجه في 5 دقائق لابد من شرب كميات وفيرة من الماء والعناية بالبشرة بشكل منتظم، وعد استخدام الصابون للبشرة، تكتفي بغسلها بالماء فقط أو بغسول مناسب.