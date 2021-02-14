طريقة عمل كرات التمر المشكلة بالمكسرات اللذيذة والشهية الطعم روعة

تعد كرات التمر المشكلة من الحلويات جميلة المذاق وسريعة التحضير، وتقدم في كثير من المناسبات العائلية وأيضاً في الأفراح، وهي من الطرق الحديثة في تقديم التمر بدلاً من تقديمه بالطريقة المعتادة، وتقدم أيضاً في شهر رمضان الكريم فلا تخلو مائدة في رمضان من وجودها، ومن مميزاتها سرعة تحضيرها فهي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود في عملها، كما أنه يمكن تحضيرها للأسرة بأي نوع من المكسرات الموجودة في المنزل والتي يرغبون بها، يمكن تقديمها بأكثر من طريقة منها طريقة تقديمها بالقرفة أو بالعسل والفانيليا، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مكونات وطريقة عمل كرات التمر المشكلة بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل كرات التمر المشكلة

مكونات كرات البلح المشكلة بالمكسرات بسيطة جداً وسهلة في تحضيرها وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من العجوة.

3 ملاعق زبدة.

نصف كوب من البسكويت المطحون (بسكويت الشاي السادة).

نصف كوب من الفول السوداني المطحون (حسب الرغبة).

2 ملعقة صغيرة من الماء الساخن.

للتغليف

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من بودرة الكاكاو.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات التمر المشكلة بالمكسرات بخطوات سهلة جداً وفي وقت سريع وهي كالتالي:ـ

نستخدم وعاء كبير يتم إضافة العجوة والزبدة ويتم الخلط جيداً، ثم يتم إضافة ملعقتين من الماء الساخن إلى الخليط يعمل الماء على جعل الخليط طري. بعد ذلك يتم إضافة الفول السوداني المطحون والبسكويت المطحون إلي الخليط، ونستمر في خلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض. يتم تشكيل الخليط إلى كرات صغيرة حتى الانتهاء من الكمية، ثم بعد ذلك تغلف الكرات بالمكسرات وتقدم بالهنا والشفا.

مكونات عمل كرات التمر بالقرفة

يتم إعداد كرات التمر بالقرفة بتجهيز المكونات الأتية:ـ

نصف كيلو من العجوة.

3 ملاعق من الزبدة المذابة.

نصف كوب بسكوت (مطحون).

نصف ملعقة من القرفة.

للتغليف

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السمسم.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات التمر بالقرفة باتباع الخطوات الآتية:ـ

يتم تحضير طبق عميق ومتسع، يوضع به كمية العجوة والزبدة ويتم الخلط جيداً. ثم يضاف البسكوت المطحون والقرفة، ويتم مزج المكونات بطريقة جيدة. يتم تشكيل الخليط على شكل كرات صغيرة ،ثم يتم تغليفها بالسمسم أو جوز الهند.