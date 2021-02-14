اللقيمات الزلابيا لقمة القاضي العوامة مهما أختلف أسمها يبقى جمال طعمها

يطلق على اللقيمات العديد من الأسماء وأشهرها الزلابيا في مصر ولقمة القاضي في دول الشام والعوامة في تركيا وبعض البلاد العربية واللقيمات في دول الخليج العربي، وأياً كانت مسمياتها فهذا لا يغير شئ من طعمها الشهى اللذيذ الذي لا يختلف عليه اثنان.
وللزلابيا العديد من الطرق فهناك الزلابيا يالسكر وهناك أيضاً لقيمات الشيكولاتة ولقمة القاضي بالجبنة الكريمي، والعوامة بالهل والزعفران، والكثير من الطرق الأخرى.
واليوم في هذا المقال الذي أتمنى أن يفيد حضراتكم سوف نقدم العديد من الطرق لصنع الزلابيا اللقيمات أو لقمة القاضي في المنزل بدون ما تشرب الزيت وبدون تكاليف باهظة، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.مكونات اللقيمات أو الزلابيا
- كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص لعمل الحلويات.
- كوب من الماء الدافئ بنفس كوب معيار الدقيق.
- مغلف صغير من الفانيليا السكر.
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة الأبيض.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد الطبيعي.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة ملح طعام صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.
- زيت نباتي لقلي لقمة القاضي.
- ينخل الدقيق جيداً في إناء واسع يسمح بالعجن به.
- تنخل النشا أيضاً فوق الدقيق مع التقليب الجيد.
- تضاف رشة ملح للخليط ويوضع البيكنج باودر أيضاً.
- تضاف الفانيليا للخليط لتعطي الزلابيا رائحة شهية.
- تذاب الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ ويبقى نصف الكوب ابآخر للعجن.
- يضاف للخميرة المذابة السكر وتغطى، وتترك جانباً حتى تتفاعل.
- بعد تفاعل الخميرة تضاف على خليط الدقيق ونبدأ العجن بمضرب البيض اليدوي.
- تضاف باقي كمية الماء تدريجياً بعد وضع ماء الورد بها ونستمر بالعجن حتى الحصول على عجينة لينة مطاطية.
- تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر تماماً.
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يطلق على اللقيمات العديد من الأسماء وأشهرها الزلابيا في مصر ولقمة القاضي في دول الشام والعوامة في تركيا وبعض البلاد العربية واللقيمات في دول الخليج العربي، وأياً كانت مسمياتها فهذا لا يغير شئ من طعمها الشهى اللذيذ الذي لا يختلف عليه اثنان.
وللزلابيا العديد من الطرق فهناك الزلابيا يالسكر وهناك أيضاً لقيمات الشيكولاتة ولقمة القاضي بالجبنة الكريمي، والعوامة بالهل والزعفران، والكثير من الطرق الأخرى.
واليوم في هذا المقال الذي أتمنى أن يفيد حضراتكم سوف نقدم العديد من الطرق لصنع الزلابيا اللقيمات أو لقمة القاضي في المنزل بدون ما تشرب الزيت وبدون تكاليف باهظة، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.مكونات اللقيمات أو الزلابيا
- كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص لعمل الحلويات.
- كوب من الماء الدافئ بنفس كوب معيار الدقيق.
- مغلف صغير من الفانيليا السكر.
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة الأبيض.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد الطبيعي.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة ملح طعام صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.
- زيت نباتي لقلي لقمة القاضي.
- ينخل الدقيق جيداً في إناء واسع يسمح بالعجن به.
- تنخل النشا أيضاً فوق الدقيق مع التقليب الجيد.
- تضاف رشة ملح للخليط ويوضع البيكنج باودر أيضاً.
- تضاف الفانيليا للخليط لتعطي الزلابيا رائحة شهية.
- تذاب الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ ويبقى نصف الكوب ابآخر للعجن.
- يضاف للخميرة المذابة السكر وتغطى، وتترك جانباً حتى تتفاعل.
- بعد تفاعل الخميرة تضاف على خليط الدقيق ونبدأ العجن بمضرب البيض اليدوي.
- تضاف باقي كمية الماء تدريجياً بعد وضع ماء الورد بها ونستمر بالعجن حتى الحصول على عجينة لينة مطاطية.
- تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر تماماً.
- تردد قنوات السعودية الرياضية KSA Sport 2021 عرب سات ونايل سات وكافة القنوات المجانية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللقيمات الزلابيا لقمة القاضي العوامة مهما أختلف أسمها يبقى جمال طعمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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