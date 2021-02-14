الخلطة الكوري الاشهر في اخفاء شيب الشعر نهائيا

نقدم اليوم لكل زوارنا صبغة تخفي الشيب نهائيا، الشعر الأبيض أو ما يسمى بالشيب المبكر من ضمن المشاكل التي تلحق بالعديد من الأفراد في سن مبكر، مما يثير القلق والحيرة، من حيث عدم قبول ظهور الشعر بشكل ابيض الذي يزداد يوميا حتى يملأ فروة الشعر بالتمام.

يمكن متابعة الوصفات الطبيعية المدهشة، التي تكون معالجا طبيعيا لمشاكل الشيب المبكر التي تكون أزمة كبرى للكثير.

صبغة تخفي الشيب نهائيا

أثبتت الوصفات الطبيعية مدى كفائتها في حماية فروة الشعر من الشعر الابيض، ومن هذا نتقدم اليوم لكم بوصفات فعالة وسريعة للتخلص من مأساة الشعر الابيض.

وصفة زيت بذر الكتان:

يتم تجهيز خليط زيت بذر الكتان من خلال الآتي:

● استحضار 200 مليلتر من زيت بذر الكتان.

● عدد أربعة من حبات الليمون.

● عدد ثلاثة من فصوص الثوم.

● مقدار كيلو من عسل النحل الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة:

ينبغي خلط جميع المكونات السابق ذكرها تماما، وتوضع في برطمان ليتم استخدامها بسهولة وتحفظ داخل الثلاجة.

يتم تناول مقدار نصف ملعقة من الخليط يوميا قبل تناول الاكل بمدة 25 دقيقة تقريبا.

خلطة بذور السمسم الأسود:

من المعروف أن بذور السمسم الأسود من البذور المساعدة في إنهاء مشاكل الشعر الابيض.

بذور السمسم الأسود فاعلية كبرى في التخلص من الشيب، نظرا لأنها تحفز الخلايا الصباغية على إنتاج مادة الميلانين، بجانب انها بذور تحتوي على البروتين والحديد والكالسيوم وغيرها من العناصر المفيدة للشعر.

كيف يمكن الاستفادة من بذور السمسم الأسود في التخلص من الشيب؟

يجب المداومة على تناول مقدار ملعقة صغيرة من بذور السمسم الأسود يوميا، لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويمكن أيضا استخدام زيت السمسم في تطبيقه على الشعر والذي يعمل على زيادة قوة الشعر.