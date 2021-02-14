من ألطف اللحظات لما تهتمي بطفلك في كل دقيقة لو بيزحف، أو بياكل، أو حتي بدأ يمشي أول خطواته الأولي أو حتي لما ينام. وفيه آباء كتير بيحبوا يشوفوا أطفالهم وهما نايمين بهدوء.. لكن معظم الأطفال ويمكن كمان الكبار بيناموا والفم مفتوح؟ طيب ايه ده وهل خطر على الصحة؟ اعرفي في المقال ده ايه اللي بيحصل لصحة طفلك عند النوم والفم مفتوح..

طفلك بينام وفمه مفتوح؟ اعرفي ايه اللي بيحصل لصحة طفلك عند النوم والفم مفتوح

التنفس من الفم وقت النوم مش طبيعي:

احنا اتخلقنا بشكل طبيعي تنفسنا يكون من الأنف وفيه أسباب كتير لكده، منها:

– الأنف بترشح الهواء اللي بنتنفسه، وبتنظفه من السموم وأي جزيئات غريبه بتدخل وكمان بترطب الهواء اللي بيدخل جوه .

– الأنف بتسخن الهواء بحيث درجة حرارته تكو مناسبة للرئة

– الأنف بيساعدك علي شم أي حاجه حواليكي.

– أحيانا من الطبيعي إنك تتنفسي من الفم وقت الكلام أو بتعملي نشاط بدني .

فيه كتير من المشاكل الطبية اللي ممكن تخلي الطفل يتنفس من بوقه، دي بتتكون من احتقان الأنف بيكون ناتح من الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفيه أو أنواع مختلفة من الانسداد منها الزوائد اللحمية مثلا، فلو كان طفلك متعود علي النوم وبوقه مفتوح، فدي حاجه تقلق شوية لأن فيه مشاكل صحية كتير ممكن يعاني منها طفلك عن التنفس الفموي

توقف التنفس وقت النوم

التنفس الفموي بيسبب انقطاع في النفس وقت النوم ودي واحدة من أخطر المشاكل الصحية للعادة التنفسية, انقطاع النفس الفموي ده بيكون اضطراب بتحصل لما يتوقف طفلك عن التنفس فجأة وبعدين يتنفس تاني، أما الأعراض بتكون توقف مفاجئ عن التنفس، الشخير بصوت عالي، الأرق والتعب في النهار وده للأسف ممكن يسبب مشاكل صحية منهم القلب والكبد ومشاكل في التمثيل الغذائي.

جفاف الفم وتسوس الأسنان

لما تيجي تتنفسي من بوقك بيحصل إن دخول الهواء بينشف الشفايف والبوق كله وبما فيهم اللثه فبيحصل تغيرات في البكتيريا اللي بتعيش في الفم بشكل طبيعي ودي ممكن تسبب تسوس الأسنان ومشاكل في اللثة.

العض ومشاكل الأسنان والفك

استخدام طفلك بوقه للتنفس بدل من أنفه بيسبب مجموعة كبيرة من مشاكل للأسنان والفك منها أسنان معوجه، العض الكتير اللي بيضعف الأسنان، أو تكون ابتسامة لثوية مش متساوية، كمان التنفس من الفم بيأثر بشكل كبير علي وضعية اللسان وبتخلي الأسنان مش مظبوطة كمان ممكن الفك يتأثر.

الوش الطويل والضيق

فيه دراسات بتقول إن التنفس من الفم ووضعية اللسان اللي بتكون لتحت بتخلي الجزء السفلي من الوش يكون أطول، وبذات بتكو ظاهرة عند الأطفال بعد سن الخمسه، وطبعا بصرف النظر عن الجزء اللي تحت في الوش ممكن التنفس الفموي يسبب حاجه بيسموها الوش المُحدب مع دقن صغيرة، لو لاحظتي علي طفلك تنفسه من الفم أو أي مشاكل تانية موجودة، استشيري الدكتور في أقرب وقت لأن الدكاترة المؤهلين هما اللي هيقدروا يشخصوا طفلك وهيدوكي كل الارشادات الطبية.

اعرفي معانا كمان 10 نصايح هتساعدك على النوم بشكل افضل بالليل