طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بأسهل الطرق في البيت

طريقة عمل القرص الفلاحي مطلوبة لدي كثير من السيدات، خاصة أن طريقتها سهلة للغاية، وأنها مفضله لدي كثير من الآسر المصرية، فهي مناسبة لأطفال المدارس وكذلك الرحلات، وهي مفيدة للغاية، خاصة أن مكوناتها من اللبن والدقيق والزيت، ويمكن استخدامها في عمل الساندوتشات، ويستخدم الزبادي أو الرايب في عملها. مكونات القرص الفلاحي واحد كيلو من الدقيق

كوب ونصف من اللبن يمكن أن يكون زبادي أو رايب

نصف كوب من الزيت

ملعقه كبيره من الخميرة

ملعقه كبيره من السكر

ملعقه كبيره بيكنج باودر

ملعقه صغيره ملح

ملعقه صغيره فانيليا طريقه تحضير القرص الفلاحي أولا نقوم بإضافة الدقيق في إناء ثم نضع عليه الخميرة الفورية والسكر والبيكنج بودر والملح والفانيليا ثم نقوم بتقليب هم جيدا ثم بعد ذلك نضيف نصف كوب زيت ونستمر في التقليب الجيد نقوم بإحضار الحليب أو اللبن و يكون دافئا و نبدأ في إضافته إلى خليط الدقيق وفي هذه المرحلة نقوم بالعجن في اليد أو باستخدام العجان لنحصل على عجينه متماسكه والآن أصبحت ألعجينة جاهزه نقوم بوضعها في الإناء نقوم بتقطيع العجينة إلى كور متساويه ثم نقوم بتغطيته هذه الكور ونتركها لمده نصف ساعه حتى تختمر تماما أو ساعه إذا كان في الشتاء بعد ذلك نقوم بفرد كل كره لعمل القرص الفلاحي وكل كرة نفردها نضعها في الصنية ونستمر في الفرد بعد أن نقوم بفرد الكور نتركها نصف ساعه حتى تزداد في الحجم وتختمر بعد ذلك نقوم بدهن وش القرص بالحليب ثم نقوم بإدخالها الفرن حتي يتكون مستوية وأذأ لم يتحمر وش القرص الفلاحي نقوم بتوليع الشواية بضع دقائق حتى وجهها يصبح احمر وبذلك نكون قد حصلنا على قرص فلاحي طريه ورائعه طرق لتقشير فروة الرأس في المنزل مكونات القرص الفلاحيطريقه تحضير القرص الفلاحي الوسوم

طريقة عمل القرص الفلاحي مطلوبة لدي كثير من السيدات، خاصة أن طريقتها سهلة للغاية، وأنها مفضله لدي كثير من الآسر المصرية، فهي مناسبة لأطفال المدارس وكذلك الرحلات، وهي مفيدة للغاية، خاصة أن مكوناتها من اللبن والدقيق والزيت، ويمكن استخدامها في عمل الساندوتشات، ويستخدم الزبادي أو الرايب في عملها. مكونات القرص الفلاحي واحد كيلو من الدقيق

كوب ونصف من اللبن يمكن أن يكون زبادي أو رايب

نصف كوب من الزيت

ملعقه كبيره من الخميرة

ملعقه كبيره من السكر

ملعقه كبيره بيكنج باودر

ملعقه صغيره ملح

ملعقه صغيره فانيليا طريقه تحضير القرص الفلاحي أولا نقوم بإضافة الدقيق في إناء ثم نضع عليه الخميرة الفورية والسكر والبيكنج بودر والملح والفانيليا ثم نقوم بتقليب هم جيدا ثم بعد ذلك نضيف نصف كوب زيت ونستمر في التقليب الجيد نقوم بإحضار الحليب أو اللبن و يكون دافئا و نبدأ في إضافته إلى خليط الدقيق وفي هذه المرحلة نقوم بالعجن في اليد أو باستخدام العجان لنحصل على عجينه متماسكه والآن أصبحت ألعجينة جاهزه نقوم بوضعها في الإناء نقوم بتقطيع العجينة إلى كور متساويه ثم نقوم بتغطيته هذه الكور ونتركها لمده نصف ساعه حتى تختمر تماما أو ساعه إذا كان في الشتاء بعد ذلك نقوم بفرد كل كره لعمل القرص الفلاحي وكل كرة نفردها نضعها في الصنية ونستمر في الفرد بعد أن نقوم بفرد الكور نتركها نصف ساعه حتى تزداد في الحجم وتختمر بعد ذلك نقوم بدهن وش القرص بالحليب ثم نقوم بإدخالها الفرن حتي يتكون مستوية وأذأ لم يتحمر وش القرص الفلاحي نقوم بتوليع الشواية بضع دقائق حتى وجهها يصبح احمر وبذلك نكون قد حصلنا على قرص فلاحي طريه ورائعه طرق لتقشير فروة الرأس في المنزل مكونات القرص الفلاحيطريقه تحضير القرص الفلاحي

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