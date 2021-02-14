الخليط السويسري المذهل في صبغ شيب الشعر سيصبح شعرك اسود في 3 أيام

وصفات التخلص من الشيب، الشيب احد المشاكل التي يعاني منها الأشخاص، وبخاصة أصحاب العمر الصغير، الذين يتعرضون لظهور الشعر الأبيض مما يعطى انطباع عنهم أنهم بعمر كبير على عكس الحقيقة.

يمكن اتباع الوصفات الطبيعية وهي أحد الحلول المدهشة التي تقدم نتائج فعالة لمنع ظهور الشعر الأبيض ومعالجة تلك المشكلة، لذلك نقدم اليوم صبغة تخفي الشيب نهائيا.

وصفة لصبغ شيب الشعر

وصفة الكاري للتخلص من الشيب:

تعد أوراق الكاري أهمية كبرى في القضاء على مشكلة الشعر الابيض، ويمكن الاستفادة من وصفة الكاري كما يلي:

جهزي بعض من أوراق الكاري، بحجم قبضة يدك.

جهزي مقدار واحد ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.

طريقة عمل الوصفة:

في إناء اخلطي أوراق المجاري مع زيت جوز الهند، وضعيهم على النار، حتى الغليان، إلى أن تتفحم الخلطة، يصفى الزيت من الخليط جيدا، ثم قومي سيدتي بدهن فروة رأسك بالزيت، مع تدليك ودعك الشعر جيدا.

أتركي الزيت على شعرك لمدة من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة تقريبا، بعد مرور الوقت المحدد يشطف الشعر بالماء.

التزمي سيدتي بتكرار الوصفة بمعدل مرة أو مرتين كل أسبوع، وذلك لتحصلي على النتيجة المطلوبة والتي تساعدك على التخلص من الشيب المبكر.

وصفة لصبغ الشيب العنيد

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون:

من المعروف أن زيت جوز الهند أحد الزيوت الطبيعية المفيدة لفروة الشعر.

يعد جوز الهند مرطب طبيعي لبصيلات الشعر، بجانب عمله الرائع على تحفيز فروة الشعر بالكامل وبشكل جيد على النمو السريع الواضح.

تم إثبات أن زيت جوز الهند المستخدم لفترة يعمل على التخلص من الشيب.

طريقة استخدام وصفة زيت جوز الهند:

في وعاء مناسب يتم خلط مقدار 3 ملاعق من عصير الليمون، يضاف إليهم كمية مناسبة من زيت جوز الهند تكون كافية لدهن الشعر.

يخلط العنصر أن، ويطبق الخليط الناتج دهان على الشعر، يترك الخليط لمدة تصل إلى ساعة.

اشطفي شعرك عزيزتي، وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وتساعد على إزالة الشيب نهائيا.