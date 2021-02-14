طريقة تطويل الشعر بسرعة فائقة بوصفة طبيعية مجربة في المنزل

طريقة تطويل الشعر بسرعة فائقة هو أكثر ما يتم البحث عنه من الفتيات حول العالم حيث أن الفتيات يعتبرن الشعر من أهم علامات إظهار أنوثتهم ويحاولون بكل الطرق جعل شعرهم يبدوا أكثر جمالًا وحيوية، كما نرى في محاولات إخفاء الشيب ويعد طول الشعر من أكثر ما يميز الفتيات عن بعضهن البعض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تطويل الشعر بسرعة فائقة أو فرد الشعر.

طريقة تطويل الشعر بسرعة فائقة

توجد العديد من الطرق التي يتم استخدامها في زيادة طول الشعر والتي قد يكون بعض منها يعتمد على المواد الكيميائية وهو الأمر الغير محبب لدي العديد من الفتيات ولذا فإنهن يبحثن عن طريقة تطويل الشعر بسرعة فائقة دون استخدام مستحضرات التجميل المختلفة الموجودة في الأسواق.

أسهل طريقة لتطويل الشعر

يتم استخدام بعض المكونات الطبيعية والموجودة في كل منزل للحصول على تطويل الشعر بسرعة البرق وتتكون هذه الطريقة من بعض المكونات وهي:

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

إحضار بيضة واحدة ونزع البياض منها واستخدام الصفار فقط.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الخام.

ويتم خلط جميع المكونات جيدًا للحصول على خليط متجانس يمكن فرده على الشعر ويترك على الشعر بعد فرده جيدًا لمدة ساعة على الأقل وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا.

طريقة تطويل الشعر وتنعيمه

يتم استخدام زيت الزيتون للعمل على زيادة طول الشعر وكذلك جعله أكثر نعومة ولمعانًا ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

يتم إحضار نصف كوب من زيت الزيتون ويترك على النار الهادئة لمدة عشرون ثانية فقط.

يتم بعد ذلك تدليك فروة الشعر وكذلك الشعر حتى الأطراف.

يترك الزيت على الشعر لمدة ثلاثون دقيقة كاملة ومن ثم يتم شطفه جيدًا للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

تطويل الشعر بسرعة بدون خلطات

هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تتبعها الفتيات بشكل عام للحصول على شعر طويل وناعم ودون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل أو الوصفات المختلفة وهي:

التخلص بشكل دوري من أطراف الشعر المتقصفة.

متابعة تناول المكملات الغذائية التي يكون من مكوناتها الأساسية العناصر والفيتامينات المختلفة.

استخدام زيوت طبيعية عند تصفيف الشعر وعدم اللجوء للمستحضرات الكيميائية.

يجب عمل تمارين لفروة الرأس بين الحين والأخر عن طريق تدليك فروة الرأس لتنشيط عمل الدورة الدموية بها.