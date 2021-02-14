الخلطة الصينية الأقوي في تغطيه الشعر الأبيض صبغ الشيب بمكون واحد مذهل

وصفات طبيعية تقضي على الشيب، هناك أمور مزعجة نتعرض لها في حياتنا ومنها مشاكل الشعر بكل أنواعها، حيث تعد مشكلة الشيب المبكر أحد مشاكل الشعر التي تسبب لنا أزمة نفسية.

لظهور الشعر الأبيض أسباب عديدة، ولكن الأهم من ذلك هو إيجاد حل مناسب لتلك الأزمة.

بعد الاطلاع والتجارب أثبتت أن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمن والأكثر أمانا في حل ظهور الشعر الأبيض، ومن هذا المنطلق نود أن نقدم لكم أقوي وصفة لصبغ شيب الشعر.

خلطة لصبغ الشيب

وصفة إكليل الجبل والميرمية:

مع وصفة إكليل الجبل تعد أكثر صبغة تخفي الشيب نهائيا، حيث تم تجربة هذان العشبان في إعطاء الشعر درجة لون غامقة، وذلك لما يحملان من عناصر تساعد في التخلص من الشيب وظهور الشعر باللون الأبيض.

طريقة الوصفة:

يجهز نصف كوب من أوراق إكليل الجبل.

يجهز أيضا نصف كوب من أوراق الميرمية المجففة.

2 كوب من الماء.

تغلى المكونات جميعا في وعاء.

يرفع الخليط من النار.

يترك الخليط إلى أن يبرد، مدة حوالي ساعتين.

يصفى الخليط جيدا.

بذلك يكون محلول جاهز للاستخدام.

طريقة تطبيق المحلول الناتج على الشعر:

اولا يغسل الشعر بشامبو بمناسبة.

يغسل الشعر بحلول الميرمية واكليل الجبل.

أتركي المحلول على شعرك لمدة تصل إلى ربع ساعة أو عشرون دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء.

مع تكرار استعمال تلك الوصفة بمعدل مرة واحدة كل أسبوع، ستساعد على تغطية الشعر الأبيض بلون غامق.

صبغة دائمة للشعر الأبيض

وصفة عنب الثعلب الهندي:

صنف عنب الثعلب الهندي ضمن الأعشاب المفيدة للشعر، وجاء كأفضل الحلول التي تحارب الشيب المبكر.

اخلطي عزيزتي مقدار من زيت جوز الهند، مع بعض من قطع عنب الثعلب الهندي المجفف.

ضعي الخليط في قدر على النار إلى أن يصير فحما، ويترك إلى أن يبرد.

يطبق الخليط كدهان على فروة الرأس، واتركيه على الشعر لمدة ساعة فأكثر.

للاستفادة بنسبة أكبر يمكن دهن الشعر ليلا ويترك حتى الصباح.

كرري هذه الوصفة عزيزتي بمعدل مرتين في الأسبوع، وسوف تقضي على ظهور الشعر الأبيض بفروة رأسك.

يمكن استبدال قطع عنب الثعلب بمسحوق عنب الثعلبة.