أقوي كريم من الصيدلية لفرد الشعر الخشن الجاف والمجعد كيراتين طبيعي

أقوي كريم من الصيدلية لفرد الشعر الخشن كريم بانثينول هو من ضمن الكريمات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة فهي تساعد ايضا على الحفاظ على الجلد كما أنه يعتبر قوى فى التخلص من الشعر المجعد والخشن، والشعر دائما من أكثر الأشياء التي نرغب أن نهتم بها ماذا يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير بعض العلاجات الطبيعية من وصفات كريم البانثينول فهو قوي في علاج الشعر ويعمل على تغذيتها لأن مكوناته دائما إلى كما يتم تكوينه من بعض النباتات الطبيعية فهو طبيعي جدا من المواد المعالجة، للشعر يمكنك عزيزتي أن تستغني عن جميع الكريمات أو مستحضرات التجميل التي تقوم باستخدامها واستخدمه الكريم الطبيعى من البانثينول مع بعض المواد الطبيعية الأخرى وسوف نتعرف اليوم على فوائد الكريم والوصفات التي نستخدمها فيه.

كريم البانثينول يعمل على ترطيب الشعر وتصفيفه ولديه العديد من الفوائد والبصيلات المهمة، لذلك يمكن أيضا أن نحصل على الفائدة الكاملة عند استخدامنا كريم البانثينول للشعر والفوائد التى نحصل عليها تكون كالتالي:-

كريم البانثينول يعمل على تطويل الشعر في وقت قياسي .

يزيد من نمو الشعر بشكل هائل.

يعمل ايضا على قضاء للتقصف والتساقط من خلاله نقوم للحصول على شعر كثيف وناعم.

يزيد من سماكة بصيلات الشعر

يعمل ايضا على نضارة الشعر ولمعانه.

يخلصنا من البكتيريا الضارة والأتربة التي تتواجد وتترسب في فروة الرأس يعني الشعر من التقصف والتساقط.

زيت الجوجوبا من الزيوت الطبيعية التي تستخدم في ترطيب الشعر وتكثيفه كما يعمل ايضا على فرد الشعر بطريقة طبيعية، فهو بروتين طبيعي يمكن أيضا أن نقوم باستخدامه

ملعقة من كريم البانثينول.

نفس المقدار من زيت الجوجوبا

نخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نبدا بوضع هذا الماسك لفرد الشعر طبيعي وترتيبه على الشعر بشكل متساوي.

يمكننا أيضا نقوم باستخدام هذا الماسك أكثر من مرة في الاسبوع من الحصول على نتائج متميزة من فرد الشعر طبيعي دون استخدام البروتين، والكرياتين و الفيلر.

لأن هذه الأشياء التي تسبب ضرر وتساقط الشعر.