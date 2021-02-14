طريقه الكيكة اليابانية الشهيرة بالڤانيليا وقوام أخف من القطن 

طريقه الكيكة اليابانية الشهيرة بالڤانيليا الكيك بجميع أنواعه مشهور في جميع أنحاء العالم، ويختلف تماما باختلاف مذاق المختلف كما يتم تقديمه بشكل رسمي في المناسبات السعيدة والحفلات واعياد الميلاد وحفلات الزفاف وحفلات التخرج والمناسبات المتنوعة، لذا يمكنك عزيزتي أن تقوم بتحضير أفضل انواع الكيكات اللذيذة ذات مذاق متميزون، كما هناك أنواع متنوعة من كيكة خفيفة، يتم تناولها بشكل دائم في الصباح وفي المساء تناسب جميع الأوقات تناسب الضيوف التي تأتي في أي وقت كما يمكن ايضا نقوم بتحضيرها لاطفالنا عند ذهابهم للمدارس.

طريقه الكيكة اليابانية الشهيرة بالڤانيليا

عزيزتي تحضير كريم كيكة الفانيليا من افضل الكيكات العالمية التي تم تصنيعها، كما تعتبر أيضا الكيكة اليابانيه الشهيرة، جدا في جميع أنحاء العالم تقوم تناولها بشكل دائم ومستمر فهي كيكة سهلة، وبسيطة، ولذيذة كما أنها تعتبر سائلة، ايضا، ومكوناتها بسيطة جدا وسهلة سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية.

كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقة شاي من البيكنج بودر.

نصف ملعقة شاي من الملح .

ملعقة شاي من السكر .

مقدار من الحليب.

مقدار بسيط من الفانيليا.

عزيزتي يمكنك أن تقوم بتجهيز وعاء زجاجي عميق .

وتقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح .

ومستمر بشكل أسرع في خلطهم جيدا.

ثم يمكنك ايضا ان تقومي باضافة الزبدة.

وفي هذا الوقت أن تقومي تحضير صينية ونضع فيها كمية من الزيت.

كما يمكن أيضا أن نضع هذا شعر على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يمكن ايضا نقوم بوضع محتويات الكيكه.

ثم يضاف هذا المزيج في الخلاط الكهربائي و نقوم بسكبه.

كما يمكن ايضا نقوم بسكب قدر من الكيكه في الصيني .

ونضع الكيكة اليابانية في الفرن

ونتركها لمدة 10 دقائق

ثم يتم تقديمها لابنائنا بعد اخراجها في الفرن.

كما يمكنك عزيزتي أن تقومي بإضافة كمية من صوص الشوكولاتة .لكي تعطيها مذاق آخر.

والحصول طعم ورائحة مميزة.

ويتم تقديمها لابنائنا أو تقديمها للضيوف

نتمنى أن نكون قد افدناكم في تحضير كيكه الفانيليا الرائعة اليابانية التي تتواجد حول العالم.