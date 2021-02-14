طريقة عمل كبة البرغل والسميد بخطوات سهلة وبدون ماكينة بألذ الوصفات لم تجربوها من قبل

طريقة عمل كبة البرغل والسميد، تعد كبة البرغل والسميد من الأكلات الشرقية اللذيذة والشهية المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار. وتشتهر بكثرة في الوطن العربي لمذاقها الرائع الذي لا مثيل له. كما أنها تصلح في فصل الشتاء لكي تشعرك بالدفء، حيث تمد الجسم بالطاقة. وتعد من الأكلات المفيدة للإنسان، والغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائها على البرغل والسميد. كما أنها وجبة غذائية متكاملة. ويمكن إعدادها بعدة طرق، فإما أن تشوى في الفرن، أو تقلى في الزيت. كما من الممكن تجهيزها وتجميدها في الفريزر قبل أن تطهى، واخراجها عند الرغبة وطهوها. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها أو لضيوفها أو في المناسبات. وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات كبة البرغل والسميد وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات كبة البرغل والسميد

تتكون كبة البرغل والسميد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب برغل ناعم.

2 كوب سميد ناعم.

ملعقة كبيرة ملح.

4 كوب ماء مغلي.

كوب دقيق.

ربع كوب نشا.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

حبة بصلة مبشورة.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

مقادير الحشوة

800 جم لحمة مفرومة.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة أوريجانو.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ثلث كوب صنوبر مقلي.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كبة البرغل والسميد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وهي كالآتي:

أولا نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البرغل والسميد والملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الماء المغلي ونقلبهم جيدا بالملعقة، ثم نغطي الإناء ونتركه نصف ساعة.

بعد مرور النصف ساعة نفك العجينة عن بعضها بالأيدي، ثم نضيف إليها الدقيق والنشا والكمون والبابريكا ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف بصلة مبشورة، ونضيف الزيت بالتدريج ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نغطي العجينة بكيس نايلون مطبخ، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت واللحمة المفرومة ونقلبها جيدا باستمرار حتى يتغير لون اللحمة.

ثم نضيف البصل المفروم والكمون والفلفل الأسود والبابريكا والملح وأوريجانو ونقلبهم جيدا، ثم نترك الحشوة تستوي.

بعد استواء الحشوة نرفع المقلاة من على النار، ثم نسكبها في وعاء آخر ونتركها تبرد، ثم نضيف إليها صنوبر مقلي ونخلطهم جيدا.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونقوم بتشكيلها إلى كرات صغيرة ونقوم بتجويف الكرات بواسطة إصبع السبابة (مع مراعاة دهن الإصبع بالزيت في كل مرة)، ثم نقوم بحشو كل كرة بملعقة كبيرة من الحشوة، ثم نغلق الفتحة ونكورها مرة ثانية.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم نحضر صينية أو طبق ونضع فيه ورقة زبدة، ثم نرص فيه حبات الكبة، ونغطي الطبق، ثم ندخله الثلاجة قبل القلي حتى تبرد الكبة قليلا.

ثم نخرج الكبة من الثلاجة، ونضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزيز ، وعندما يسخن نضيف إليه الكبة ونقوم بقليها حتى تصبح لونها ذهبيا.

ثم نخرج الكبة من الزيت بعد القلي على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.