محشي الكرنب المصري بخلطة تحفة وطعم ينافس محشي حماتك

محشي الكرنب من أفضل أنواع الوجبات المفضلة والمحببة لدى الكثير من المصريين، ويسمى محشي الكرنب في بعض الدول العربية بالملفوف، ولكن اليوم سنعرض عليكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل محشي الكرنب المصري بأفضل طريقة وسنوضح المقادير بالسطور القادمة. مقادير حشو محشي الكرنب: كيلو من الأرز الأبيض المصري.

خضرة محشي وهي شبت، بقدونس، كرفس.

طماطم نصف كيلو.

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملح، شطة، فلفل أسود، بهارات محشي.

ثلاثة من البصل المفروم متوسطة الحجم.

ثلاثة ملاعق من زيت الطعام.

واحدة من الكرنب “الملفوف” متوسطة الحجم. طريقة تحضير مكونات الكرنب بالتفصيل: في الأول نقوم بتحضير الكرنب وتقطيعه لمربعات، بعدها نحضر حلة بها ماء وملح ونضعها على نار هادئة. بعد أن تغلي الماء نضع قطع الملفوف لمدة دقيقة حتى يتم عمل لين للورقة بدلا من أن تكون يابسة. الخطوة التالية نحضر خضرة المحشي ونقطعه لقطع صغير ونقوم بغسلها جيدا. نحضر البصل ونغسله جيدا ثم نقوم بفرم البصل جيدا. حضري الطماطم وقومي بغسلها جيدا، ثم قومي بتقطعها لقطع صغير. احضري كيلو الأرز المصري واغسليه جيدا. طريقة تحضير محشي الكرنب بالخطوات: الخطوة الأولى حضري حلة وضعي بها الزيت، بعدها قومي بوضع البصل المفروم وحركيه جيدا حتى يحتمر لونه للذهبي. بعدها ضعي الطماطم المقطعة مع البصل وقلبيهم جيدا، ثم بعد ذلك ضعي معجون الطماطم مع نصف كوب من الماء. نحضر خضرة المحشي المغسولة من قبل وضعيها على الخليط السابق مع التقليب المستمر. نضع بعد ذلك الملح والفلفل والشطة والبهارت ونقلبهم جيدا، ثم الخطوة الأخيرة نضع الأرز المصري المغسول مسبقا مع التقليب على نار هادئة. بعدها نترك خلطة المحشي حتى تبرد تماما، ثم نحضر حلة ونضع بها نقطة من الزيت حتى لا يلتصق بها المحشي. نضع في أخر الحلة ورق من الكرنب الأخضر، ثم نقوم بحشو أصابع الكرنب ونضعه بطريقة متساوية بالحلة. بعد أن ننتهي من الكمية كلها نحضر كوبان من الماء وبها ملعقة كبيرة من معجون الصلصة ونضع توابل وملح. ثم نضع الصلصة التي حضرنها على المحشي ثم نضعه على النار حتى يتم نضجه تماما وبالهنا والشفاء. أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442| موعد صرف المقطوعة وشروطها مقادير حشو محشي الكرنب:طريقة تحضير مكونات الكرنب بالتفصيل:طريقة تحضير محشي الكرنب بالخطوات: الوسوم

محشي الكرنب من أفضل أنواع الوجبات المفضلة والمحببة لدى الكثير من المصريين، ويسمى محشي الكرنب في بعض الدول العربية بالملفوف، ولكن اليوم سنعرض عليكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل محشي الكرنب المصري بأفضل طريقة وسنوضح المقادير بالسطور القادمة. مقادير حشو محشي الكرنب: كيلو من الأرز الأبيض المصري.

خضرة محشي وهي شبت، بقدونس، كرفس.

طماطم نصف كيلو.

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملح، شطة، فلفل أسود، بهارات محشي.

ثلاثة من البصل المفروم متوسطة الحجم.

ثلاثة ملاعق من زيت الطعام.

واحدة من الكرنب “الملفوف” متوسطة الحجم. طريقة تحضير مكونات الكرنب بالتفصيل: في الأول نقوم بتحضير الكرنب وتقطيعه لمربعات، بعدها نحضر حلة بها ماء وملح ونضعها على نار هادئة. بعد أن تغلي الماء نضع قطع الملفوف لمدة دقيقة حتى يتم عمل لين للورقة بدلا من أن تكون يابسة. الخطوة التالية نحضر خضرة المحشي ونقطعه لقطع صغير ونقوم بغسلها جيدا. نحضر البصل ونغسله جيدا ثم نقوم بفرم البصل جيدا. حضري الطماطم وقومي بغسلها جيدا، ثم قومي بتقطعها لقطع صغير. احضري كيلو الأرز المصري واغسليه جيدا. طريقة تحضير محشي الكرنب بالخطوات: الخطوة الأولى حضري حلة وضعي بها الزيت، بعدها قومي بوضع البصل المفروم وحركيه جيدا حتى يحتمر لونه للذهبي. بعدها ضعي الطماطم المقطعة مع البصل وقلبيهم جيدا، ثم بعد ذلك ضعي معجون الطماطم مع نصف كوب من الماء. نحضر خضرة المحشي المغسولة من قبل وضعيها على الخليط السابق مع التقليب المستمر. نضع بعد ذلك الملح والفلفل والشطة والبهارت ونقلبهم جيدا، ثم الخطوة الأخيرة نضع الأرز المصري المغسول مسبقا مع التقليب على نار هادئة. بعدها نترك خلطة المحشي حتى تبرد تماما، ثم نحضر حلة ونضع بها نقطة من الزيت حتى لا يلتصق بها المحشي. نضع في أخر الحلة ورق من الكرنب الأخضر، ثم نقوم بحشو أصابع الكرنب ونضعه بطريقة متساوية بالحلة. بعد أن ننتهي من الكمية كلها نحضر كوبان من الماء وبها ملعقة كبيرة من معجون الصلصة ونضع توابل وملح. ثم نضع الصلصة التي حضرنها على المحشي ثم نضعه على النار حتى يتم نضجه تماما وبالهنا والشفاء. أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442| موعد صرف المقطوعة وشروطها مقادير حشو محشي الكرنب:طريقة تحضير مكونات الكرنب بالتفصيل:طريقة تحضير محشي الكرنب بالخطوات:

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