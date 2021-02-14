طريقة عمل العيش الشامي في الطاسة بالمنزل بسهولة ومن غير تكليف

طريقة عمل العيش الشامي ، يعتبر العيش الشامي هو من اكثر العيش المحبوب لدي معظم الناس وخصوصاً الأطفال، ويعتبر أيضاً العيش الشامي من المخبوزات التي يمكن أن تأكل في أي وجبة، سواء الفطار أو الغداء أو العشاء، ولكن رغيف العيش عند شرائه من المحلات يكلفنا 1جنية، لذلك جئنا لك بوصفة غير مكلفة وسريعة لكي تحضري العيش الشامي في المنزل، ولكي تتعرفي علي طريقة تحضير الكريب الحادق اضغطي هنا.

هذه الوصفة لكي تقومي بإعداد العيش أو الخبز في المنزل في الطاسة بدون استخدام فرن، ويمكنك أن تستخدميه في الحواوشي أو طرق حشو أخري.

4أكواب دقيق.

كوب ونصف ماء دافئ.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ضعي نص كوب من الماء الدافئ فقط في وعاء عميق، ثم أضيفي الخميرة الفورية والسكر، قلبي حتي يمتزجوا جيداً، قومي بتغطية الوعاء واتركيه لمدة 10دقائق تقريباً حتي يختمر. بعد فوات العشر دقائق، ستلاحظين تضاعف في حجم الخميرة، الآن نكمل الخطوات. أضيفي كوب الماء الدافئ (الكمية المتبقية) علي الخميرة، ثم أضيفي 3أكواب من الدقيق وإذا احتاجت العجينة دقيق سوف نزيد الكمية لاحقاً. وأضيفي علي الدقيق البيكنج بودر والملح، ثم قومي بالعجن جيداً لمدة 10دقائق، حتي تتماسك العجينة جيداً وتكن لينة وطرية. بعد عجن العجينة جيداً، غطي الوعاء بكيسه أو أي شئ واتركيها حتي تختمر، تقريباً نصف ساعة. قومي بتقطيع العجين لكرات صغيرة متساوية في الحجم، وضعيهم علي صينية ورشي عليها قليل من الدقيق، ثم خطيهم واتركيهم لمدة 5دقائق، حتي ترتاح العجين. رشي قليل من الدقيق علي الرخامة أو أي شئ تقومين بالعجن عليه، وافردي العجينة (الكرات) حتي تصبح مثل رغيف العيش. بعد أن تقومي بفرد جميع كرات العجين، احضري مقلاة أو طاسة، سخنيها قليلاً ثم ضعي فيها الرغيف حتي يطهى. ستلاحظين أن الرغيف ارتفع ونضج ولونه فاتح، اكملي بقية العجين بنفس الطريقة. الآن لديك العيش بطريقة بسيطة جداً وسهلة جداً، تقدري تستخدميه في كل شئ، سواء في الفطار أو ساندوتشات حواوشي أو تحشيه سجق وغيره، لطريقة تحضير جبن الموزاريلا في البيت اضغطي هنا.

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المكونات:طريقة التحضير: