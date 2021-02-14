طريقة عمل الشاورما في المنزل بطريقة سهلة مثل المطاعم

تعد الشاورما من المأكولات التي لا يمكن لأي أحد أن يقوم رائحتها الزكية ومذاقها الشهي حيث إنها من الأكلات المحببة لدي الكثير من الكبار والصغار وتحضيرها في البيت سهل جدا لذلك سوف نوضح لكم كيفية عمل الشاورما بنفس المذاق الرائع من خلال هذا المقال. شاورما الدجاج في المنزل تعتبر شاورما الدجاج من ألذ وأطيب المأكولات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار حيث تبحث كل سيدة منزل عن طريقة صنعها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم لذلك سوف نتعرف عن طريقتها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ومميزة. 1 كيلو صدور دجاج مقطع.

2 ملعقة طعام كاتشاب.

كأس لبن زبادي.

لبن زبادي. 2 ملعقة خل أبيض.

كأس زيت زيتون.

زيت زيتون. 1 ملعقة ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

1 ملعقة بهار شاورما.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة هيل.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرو كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون. طريقة تحضير صوص الطحينة 3 ملعقة لبن زبادي.

3 ملعقة طحينة.

2 ملعقة ماء.

رشة ملح.

2 ملعقة طعام عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة. طريقة التحضير نضع في قدر جميع مكونات التتبيلة نسكب الزيت،والثوم، واللين، وعصير الليمون، والخل، والكاتشب والتوابل ونحرك حتي تمتزج المكونات جيدا.

ونحرك حتي تمتزج المكونات جيدا. نضع الدجاج في التتبيلة ونقلبها حتى تمتزج جميع القطع بالتتبيلة جيدا ثم نترك المكونات لعدة ساعات حتى يمتص الدجاج النكهات جيدا.

تمتزج جميع القطع بالتتبيلة جيدا ثم نترك المكونات لعدة ساعات يمتص الدجاج النكهات جيدا. نقوم في هذا الوقت بتحضير صوص الطحينة فنخلط كلا من الزبادي والطحينة وعصير الليمون والماء والثوم ونحرك حتى تختلط جيدا.

تختلط جيدا. نضع الشاورما في طبق البايركس ونضعها في الفرن الساخن مسبقا حوالي نصف ساعة ثم نشغل مشواة الفرن حتي يحمر الدجاج.

نضع الدجاج في طبق التقديم إلى جانب صوص الطحينة وخبز الصازج وجهاز التقديم. شاورما اللحم طريقة تحضير صوص الطحينةطريقة التحضيرشاورما اللحم تعد شاورما اللحم من أكتر الأكلات المحببة والشهية لدي الكثير لذلك سوف نتعرف عن طريقة عملها من خلال هذا المقال. المكونات نصف كوب من خل التفاح.

ملعقة صغيرة ونصف من القرفة الناعمة.

مئتا غرام من الدهن البقري.

ملعقة صغيرة من الهال الناعم.

صغيرة من الهال الناعم. خمس حبات من الطماطم.

كيلو غرام من فيليه اللحم البقري.

ملعقة من بهارات الشاورما.

عشر حبات من البصل.

سبع حبات من المستكة. طريقة التحضير تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة.

شرائح رفيعة. إضافة الدهن إلى اللحم ثم ننقع اللحم المخلوط بالدهن بالخل، والزيت، والملح، والبهارات.

الدهن اللحم ثم ننقع اللحم المخلوط بالدهن بالخل، والزيت، والملح، والبهارات. وضع اللحم في صينية شوى أو طبق مخصص للشوى.

طبق مخصص تقشير البصل وتقطيع الطماطم من النصف وإزالة البذور من الطماطم ثم نضع الطماطم والبصل في مزيج النقع.

البذور من الطماطم ثم نضع الطماطم والبصل في مزيج النقع. وضع البصل بين شرائح اللحم في طبق الفرن ثم تغطية اللحم بالطماطم.

وضع الطبق في الفرن وخبزه لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم خفض درجة حرارة الفرن وخبز لمدة خمس عشرة دقيقة إضافية ثم تقديم الطبق. المكوناتطريقة التحضير المملكة تُقرر 20 يوماً أضافياً لتمديد العمل بالإجراءات ألاحترازية فبراير 2021 الوسوم

تعد الشاورما من المأكولات التي لا يمكن لأي أحد أن يقوم رائحتها الزكية ومذاقها الشهي حيث إنها من الأكلات المحببة لدي الكثير من الكبار والصغار وتحضيرها في البيت سهل جدا لذلك سوف نوضح لكم كيفية عمل الشاورما بنفس المذاق الرائع من خلال هذا المقال. شاورما الدجاج في المنزل تعتبر شاورما الدجاج من ألذ وأطيب المأكولات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار حيث تبحث كل سيدة منزل عن طريقة صنعها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم لذلك سوف نتعرف عن طريقتها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ومميزة. 1 كيلو صدور دجاج مقطع.

2 ملعقة طعام كاتشاب.

كأس لبن زبادي.

لبن زبادي. 2 ملعقة خل أبيض.

كأس زيت زيتون.

زيت زيتون. 1 ملعقة ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

1 ملعقة بهار شاورما.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة هيل.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرو كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون. طريقة تحضير صوص الطحينة 3 ملعقة لبن زبادي.

3 ملعقة طحينة.

2 ملعقة ماء.

رشة ملح.

2 ملعقة طعام عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة. طريقة التحضير نضع في قدر جميع مكونات التتبيلة نسكب الزيت،والثوم، واللين، وعصير الليمون، والخل، والكاتشب والتوابل ونحرك حتي تمتزج المكونات جيدا.

ونحرك حتي تمتزج المكونات جيدا. نضع الدجاج في التتبيلة ونقلبها حتى تمتزج جميع القطع بالتتبيلة جيدا ثم نترك المكونات لعدة ساعات حتى يمتص الدجاج النكهات جيدا.

تمتزج جميع القطع بالتتبيلة جيدا ثم نترك المكونات لعدة ساعات يمتص الدجاج النكهات جيدا. نقوم في هذا الوقت بتحضير صوص الطحينة فنخلط كلا من الزبادي والطحينة وعصير الليمون والماء والثوم ونحرك حتى تختلط جيدا.

تختلط جيدا. نضع الشاورما في طبق البايركس ونضعها في الفرن الساخن مسبقا حوالي نصف ساعة ثم نشغل مشواة الفرن حتي يحمر الدجاج.

نضع الدجاج في طبق التقديم إلى جانب صوص الطحينة وخبز الصازج وجهاز التقديم. شاورما اللحم طريقة تحضير صوص الطحينةطريقة التحضيرشاورما اللحم تعد شاورما اللحم من أكتر الأكلات المحببة والشهية لدي الكثير لذلك سوف نتعرف عن طريقة عملها من خلال هذا المقال. المكونات نصف كوب من خل التفاح.

ملعقة صغيرة ونصف من القرفة الناعمة.

مئتا غرام من الدهن البقري.

ملعقة صغيرة من الهال الناعم.

صغيرة من الهال الناعم. خمس حبات من الطماطم.

كيلو غرام من فيليه اللحم البقري.

ملعقة من بهارات الشاورما.

عشر حبات من البصل.

سبع حبات من المستكة. طريقة التحضير تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة.

شرائح رفيعة. إضافة الدهن إلى اللحم ثم ننقع اللحم المخلوط بالدهن بالخل، والزيت، والملح، والبهارات.

الدهن اللحم ثم ننقع اللحم المخلوط بالدهن بالخل، والزيت، والملح، والبهارات. وضع اللحم في صينية شوى أو طبق مخصص للشوى.

طبق مخصص تقشير البصل وتقطيع الطماطم من النصف وإزالة البذور من الطماطم ثم نضع الطماطم والبصل في مزيج النقع.

البذور من الطماطم ثم نضع الطماطم والبصل في مزيج النقع. وضع البصل بين شرائح اللحم في طبق الفرن ثم تغطية اللحم بالطماطم.

وضع الطبق في الفرن وخبزه لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم خفض درجة حرارة الفرن وخبز لمدة خمس عشرة دقيقة إضافية ثم تقديم الطبق. المكوناتطريقة التحضير المملكة تُقرر 20 يوماً أضافياً لتمديد العمل بالإجراءات ألاحترازية فبراير 2021

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