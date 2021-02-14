هل الاصابة الثانية بكوفيد 19 اشد خطورة من الاصابة الاولى، على عكس المتوقع حيث كان يعتقد أن الإصابة بفيروس كورونا تشكل أجسام مناعية في الجسم تساهم في تقليل الضرر في حال الإصابة بكورونا مرة ثانية، إلا أن الدراسات الطبية أثبتت عكس ذلك، ومنها التالي..

هل الاصابة الثانية بكوفيد 19 اشد خطورة من الاصابة الاولى:

بعد إصابة شاب أمريكي بفيروس كورونا مرتين واختلاف الأعراض في كل مرة، أتضح للعلماء معلومات جديدة عن عدوى كورونا، وأهمها كما ذكرها الدكتور مارك باندوري من جامعة نيفادا:

الشيفرات الجينية للفيروس تختلف في كل مرة من الإصابة.

الإصابة بفيروس كورونا قد لا تحمي بالضرورة من الإصابة مرة أخرى.

الإصابة الثانية يمكن أن تكون شديدة أكثر من الإصابة الأولى وتختلف في الأعراض.

لم يعد مستبعد تكرار الإصابة بفيروس كورونا لدى نفس الشخص.

وأكد الدكتور مارك أن المعلومان عن كورونا مازالت غير كافية، وفي كل مرة يتم اكتشاف معلومات جديدة، ونصح الجميع بضرورة الاستمرار في اتباع الإرشادات حول التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين.

الإصابة الثانية بكورونا:

ذكرت تقارير طبية عدة في عدد من دول العالم التي ينتشر بها فيروس كورونا ومنها هونغ كونغ وبلجيكا وهولندا أن الإصابة الثانية ليست أكثر خطورة من الأولى. وكانت حالة واحدة في الإكوادور مماثلة للحالة الأمريكية في كونها أكثر خطورة، لكنها لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى، حيث وكان من المفترض أن تكون الموجة الثانية من الوباء أكثر اعتدالاً، وذلك لأن الجسم تعلّم كيفية محاربة الفيروس في المرة الأولى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.