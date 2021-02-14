فيتامين ب 12 وعلاقته باضطرابات الجهاز الهضمي

يعرف عن فيتامين ب12 وهو أحد فيتامينات ب الثمانية، أنه فيتامين رئيسي للدماغ والجهاز العصبي، وله دور في كل ما يرتبط به، إلا أن الاكتشاف الطبي الجديد هو أن فيتامين ب12 له تأثير مباشر على صحة الجهاز الهضمي، فكيف ذلك؟

فيتامين ب 12 والجهاز الهضمي:

ذكر موقع LiveStrong الطبي أن نقص فيتامين ب12 في الجسم يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والغثيان والقيء وحرقة المعدة والإمساك أو الإسهال وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

فما أسباب نقص فيتامين ب 12 :

ذكر موقع "ويب طب" أن نقص فيتامين ب12 يكون شائعاً في الحالات التالية:

افتقار النظام الغذائي لمصادر فيتامين ب 12 أو عدم تناولها بكميات كافية.

أو عدم تناولها بكميات كافية. متبعو الحميات النباتية يعانون من نقص فيتامين ب 12 .

. بعض الأدوية يمكن أن تؤثر في امتصاص فيتامين ب 12 من مصادره، أو تتسبب في نقصانه، مثل أدوية الحموضة وعسر الهضم، أو أدوية مرض السكري.

من مصادره، أو تتسبب في نقصانه، مثل أدوية الحموضة وعسر الهضم، أو أدوية مرض السكري. المصابون بأمراض المناعة الذاتية يعانون من نقص فيتامين ب 12 .

. مرضى السكري لديهم نقص في فيتامين ب 12 .

. الكحول من المشروبات التي تحد من امتصاص فيتامين ب 12 .

. الإصابة بأمراض الأمعاء الدقيقة، مثل: مرض كرون أو الداء الزلاقي أو الالتهابات البكتيرية أو الطفيلية.

كبار السن ومن هم فوق سن 50 أكثر عرضة من غيرهم لفقدان نسبة كبيرة من فيتامين ب 12 في أجسامهم.

في أجسامهم. الإصابة بمرض التهاب المعدة الضموري، الذي يسبب ضعف في بطانة المعدة.

الإصابة بمرض فقر الدم الخبيث.

مصادر فيتامين ب 12 :

اللحوم و الدواجن.

سمك السلمون وسمك القد و المأكولات البحرية.

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

البيض.

ويمكن أخذه من مصادره الطبية كالمكملات الغذائية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.