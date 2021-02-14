تعد الاكزيما من الامراض الجلدية الاكثر شيوعاً بين عدد كبير من الناس حول العالم، وهي مرض جلدي ناتج عن التهاب يصيب الجلد ويتسبب بتهيجه وحدوث طفح فيه اضافة الى الحكة والحساسية والاحمرار والجفاف وتشقق الجلد.

ويعاني مرضى الاكزيما من تفاقم الحالة الصحية عند تغير الطقس والتعرض لمتغيرات معينة مثل الشمس والبرودة وغيرها. فيما تتمركز الاكزيما في الوجه والاطراف مع احتمال ظهورها في مناطق أخرى بالجسم.

وككل انواع الامراض الجلدية التي تتطلب نظاماً غذائياً معيناً للحد من مضاعفاتها، يحتاج مرضى الاكزيما للالتزام بنظام غذائي معين لمنع تفاقم الاعراض والمساعدة في التخفيف من حدة الاكزيما وعلاجها.

فلنتعرف سوياً على النظام الغذائي الانسب لمرضى الاكزيما، مع تسليط الضوء على الاطعمة الواجب تجنبها من قبل هؤلاء المرضى.

نظام غذائي لمرضى الاكزيما

لتخفيف حدة الالم والحكة الناجمة عن مرض الاكزيما، ينبغي على الاشخاص المصابين بهذا المرض تناول الاطعمة التالية:

الأطعمة الغنية باحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السمك والمنتجات البحرية، خصوصاً السلمون وسمك الرنجة. وفي حالة قلة تناول الأسماك أو الحاجة الزائدة للأوميغا ،3 ينصح بتناول المكملات الغذائية والأقراص الغنية بها.

الاطعمة الغنية بالكيرستين او الفلافونويد النباتي الذي يحارب الالتهابات، ويكثر في السبانخ والتفاح والكرز والكرنب.

الزبادي من الاطعمة الغنية بالبروبيوتيك والتي تخفف من حدة الاكزيما.

الاطعمة الخالية من الجلوتين.

البصل الاخضر الغني بمادة الكيرستين التي تقلل من الالتهابات.

الحنطة السوداء مقاومة للالتهابات.

البطاطس كونها من الاطعمة القلوية وتحتوي على فيتامين سي الضروري للبشرة.

الموز الذي يساعد على خفض الهستامين المسبب للحساسية.

حليب الارز.

اللحم والشوربة التي تساعد على اصلاح خلايا الجلد.

الاطعمة الواجب تجنبها من قبل مرضى الاكزيما

من ناحية أخرى، ينبغي على مرضى الاكزيما تجنب او الحد من استهلاك بعض الاطعمة، التي تزيد من حدة المرض ومضاعفاتها.

ومن الاطعمة التي يجب تجنبها من قبل مرضى الاكزيما:

الفول السوداني.

الأطعمة المعلبة التي تحتوي على فول الصويا.

الشوكولاته والقهوة والشاي.

الحليب خصوصاً حليب الأبقار.

البيض للأم والطفل على حد سواء.

الجلوتين الموجود في المعجنات والمكرونة.

تجنب الافراط في تناول السمك والحمضيات.

الطماطم والكاكاو والمكسرات والبقوليات.

نصائح غذائية لمرضى الاكزيما

فضلاً عن استعراض الاطعمة الواجب تناولها او تجنبها من قبل مرضى الاكزيما، نقدم لهم مجموعة نصائح غذائية: