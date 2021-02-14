طرق تساعدك علي النوم حتي لو لم تكن تشعر بالنعاس

يعاني العديد من أصحاب العمل و الوظائف وحتي الطلاب من الأرق الشديد وذلك يرجع للعديد من الأسباب منها : القلق و التوتر، تدهور الصحة النفسية ، كثرة المشاكل ، الضغط العام من جميع من حولكم خاصة إذا كنت تدرس لرغبتك في الدخول إلى جامعة معينة ، ولكن لا تقلقوا فسوف نقترح عليكم بعض الحلول البسيطة لمساعدتكم علي النوم ولكن قبل ذلك يجب عليكم معرفة السبب الذي يعيق قدرتكم في النوم.

أسباب عدم القدرة علي النوم 1\الاكتئاب الحاد

يعد أكبر الأسباب التي تواجه المراهقين أو الفئة الصغيرة في العمر ،حيث أن معظم الذكريات السيئة والصدمات تأتي لهم علي هيئة أفكار في الليل مما يجعلهم منزعجين وغير قادرين علي النوم المريح ،ويجب عدم الاستخفاف بتلك المشكلة علي الإطلاق فالاكتئاب مرض مثل باقي الأمراض ويجب علاجه .

2\ شرب الكافيين أو القهوة

من المعرف أن أي شئ يحتوى على الكافيين يساعد علي البقاء مستيقظ لمدة أكبر لهذا يجب عليك تجنب شربه قبل النوم ب 6 ساعات علي الأقل .

3\ أخذ الحبوب المنومة

يلجئ الكثير إلى الحبوب المنومة عندما لا يستطيعوا النوم وقد تنجح تلك الطريقة معهم لبعض الأيام ولكن الخطير في الموضوع أن الجسم سوف يعتاد علي وجود تلك الحبوب ليستطيع النوم فإذا حدث ولم تتوافر لديك الحبوب ذات يوم صدقني لن تستطيع النوم حينها .

بعض الطرق قد تساعدك علي النوم 1\ صور جوجل

اثبت دراسة أنك إذا رأيت احد ما نائم بعمق فسوف يشعرك ذلك بالرغبة في النوم ، لهذا كل ما عليك هو البحث عن صور لأشخاص نائمين في جوجل والنظر اليهم لبعض الوقت وعندها ستنام في غمضة عين .

2\ عدم الحركة

نم بوضع جيد ومريح واغلق عينيك ولا تتحرك لمدة 20 دقيقة ، عندها سوف يكون جسمك قد استرخي مما يتيح لك النوم بعمق .

3\ قول بعض الأشياء الإيجابية

عندما تحصل علي يوم سئ يؤثر عليك كل ما عليك هو أخبار نفسك أن كل شئ سوف يكون بخير ولا داعي للقلق ،حتي لو لم تصدقه في بداية الأمر ولكن عندما تكرار تلك الكلمات كل يوم سوف يبدأ عقلك الباطن تصديقها بالتدريج ، وعندما تصل لتلك المرحلة من الصفاء الذهني سوف تكون قادر علي النوم مهما كان الموقف الذي مررت به في الصباح.