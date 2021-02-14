أفضل طريقة عمل طحينة السمسم ونتيجة مضمونة

طبق الطحينة لا يمكن الإستغناء عنه لدى جميع الأشخاص خاصة مع المشويات والسلطات، فهى مستخرجة عن طريق عصر حبوب السمسم بعد التأكد من تنظيفها وتحميصها جيداً، بالإضافة إلى أنها مفيد جدا لجسم الإنسان فهي تعمل على علاج التهابات اللثة، وتعالج إلتهابات اللوز والحلق، وتعالج الصدفية والأمراض الجلدية وتطرد الغازات خارج الجسم، لذا سوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل بالتفصيل.

فوائد أخرى للطحينة السمسم:

طحينية السمسم تتعدد فوائدها فهي تعمل على ترطيب البشرة وتنقيتها من خلال دهن الوجه بها وتركها لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسلها بالماء.

تعمل على التخلص من تشقق الشفاه خاصة في فصل الشتاء عن طريق دهن الشفاه بها وتركها فترة زمنية قليلة وغسلها.

تعالج وتقضى على الدمل عن طريق دهنها عليه وإحضار قطعة قطنية وغمسها بالطحينة وتغطيتها لفترة، مع مراعاة تكرار هذه العملية لحين القضاء نهائياً على الدمل.

مكونات طحينية السمسم:

طحينة السمسم لا تقتصر على تقديمها مع المشويات فقط، ولكن تدخل في إعداد بعض انواع الحلويات مثل الحلاوة الطحينية وحلاوة السمسمية وتعطيها مذاقا أكثر من رائع، وسوف نحتاج لعمل طحينة السمسم إلى هذه المكونات:

رشة بسيطة من الملح.

فنجان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

نصف كوب من حبوب السمسم الأبيض.

طريقة تجهيز طحينة السمسم في المنزل:

يعتبر عمل طحينة السمسم من أكثر الأشياء السهلة التي نقوم بتحضيرها في المنزل غير أنها غير مكلفة نهائياً، ولكي نقوم بتجهيز طحينة السمسم في المنزل يجب على إتباع هذه الخطوات:

نحضر مقلاة ونضع فيه كمية السمسم ونضعها على النار. نقوم بوضع الدقيق والملح ونقلبهم جيداً مع مراعاة تهدئة النار نهائياً، حتى لا نتسبب فى تغير لون السمسم. نترك السمسم لمدة دقائق للعمل على تحمصه. نحضر مطحنة طحن التوابل، ونضع السمسم والدقيق فيها وهو ساخن. نقوم بطحنه جيدا لحين الحصول على خليط ناعم جداً. نضع الزيت فى المطحنة ونشغلها مرة ثانية لحين الحصول على طحينة ناعمة الملمس. نحضر زجاجة أو أى إناء محكم الغلق، ونضع فيها خليط الطحينة. نحتفظ به بالثلاجة ونستعمله عند الحاجة.