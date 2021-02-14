وصفة الرمان للتخلص من تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات لإعادة شبابها ونضارتها، نضارة البشرة والحفاظ علي شبابها من أكثر الأمور التي تؤرق الكثير من النساء كما أنها تسبب مشكلة كبيرة، وهذا لأن المرأة بطبيعتها تحلم بأن تظل شباباً ولا تتعرض لأي من مشاكل التقدم في العمر، مما تقوم بإنفاق الأموال علي منتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات أو السيروم، ولكن هذه المنتجات تكون باهظة الثمن ومكلفة للغاية عوضاً عن أنها تحتاج إلي وقت كثير حتي يبدأ مفعولها، ولهذا ينصح خبراء التجميل بالحرص علي استخدام مواد طبيعية توفر لكي النتيجة المطلوبة وتعد آمنة للبشرة.

وصفة الرمان السحرية لإزالة تجاعيد الوجه وترهلات البشرة في وقت قياسي

الطبيعة مليئة بمكونات جبارة تعمل علي حل العديد من المشاكل التي تواجه البشرة، خاصة التجاعيد والترهلات والتي تظهر عند التقدم في السن ومن ضمن هذه المكونات هو الرمان فهو مكون طبيعي فعال وله فوائد كثيرة في العناية والاهتمام بالبشرة وحل جميع مشاكلها، ولهذا سوف أقدم لكم من خلال موقع ثقفني أقوى وصفة الرمان السحرية والجبارة في شد البشرة وإزالة تجاعيد وترهلات الوجه حتي تستعيدي شبابك.

وصفة الرمان وزيت اللوز ودقيق الأرز للتخلص من تجاعيد الوجه

يعمل الرمان علي شد البشرة وإزالة التجاعيد والترهلات كما أنه يمنحها الحيوية والنضارة، كما يحد من تقليل علامات الشيخوخة ويحافظ علي تجديد خلايا البشرة، أما زيت اللوز من أفضل الزيوت التي تعمل على إزالة التجاعيد لاحتوائه علي فيتامينات ومضادات أكسدة هامة للحفاظ علي جلد الوجه، دقيق الأرز مكون فعال في شد البشرة لاحتوائه علي النشا.

كوب صغير من عصير الرمان.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

1/4 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

قومي بخلط عصير الرمان مع دقيق الأرز حتي يمتزج ثم أضيفي زيت اللوز واخلطي المكونات جيداً، ثم ضعي الوصفة علي الوجه بواسطة فرشاة للوجه.

اتركي الوصفة لمدة 30 دقيقة حتي تجف ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، وتستخدم مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

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مكونات وصفة الرمان لإزالة تجاعيد الوجهطريقة تحضير وصفة الرمان للتخلص من تجاعيد البشرة وإعادة شبابها