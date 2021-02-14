وصفة لتكثيف الشعر.. سر السيدات البدويات للحصول على شعر ثقيل وطويل في 21 يوم فقط

تبحث السيدات عن وصفة لتكثيف الشعر بسرعة وأمان، حيث تحرص كل سيدة على الحصول على شعر ناعم و لامع و كثيف، فالشعر هو تاج المرأة والذي يضفي عليها جمالا من نوع خاص، حتى أن الأساطير عندما كانت تصف البنات الجميلات كانت تصفهن بأنهن ذوات شعر طويل جدا، ولكن مع زيادة التلوث والعناية الخاطئة بالشعر واستخدام المجففات والتعرض بصفه يوميه للحرارة وغيرها من مستحضرات التجميل كمثبت الشعر مثلا، أدت في النهاية إلى تساقط الشعر وخفته اليوم سوف نذكر لكم وصفه بدويه فعاله لتكثيف الشعر وإعادة إنباته من جديد.

وصفة بدوية لتكثيف الشعر

كل ما نحتاج إليه هو قطعه من صوف الغنم، ومن الممكن استبدالها بأي قطعة من الصوف من أي ملابس قديمة لديكِ، ولكن لابد من أن يكون الصوف طبيعي، وليس نسيجاً صناعياً أو ألياف صناعية، والمكونات كالتالي:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيره من زيت الخروع.

ملعقة صغيره من زيت السمسم.

فص ثوم بلدي مقشر.

ملعقة من الروز ماري.

نمزج جميع الزيوت السابقة جيداً، ونتركها لمده لا تقل عن ساعتين، ثم نضيف إليها فص ثوم مقطع إلى ثلاثة قطع، ونضيف إليها أيضا عُشبة الروز ماري.

نتركها في مكان مظلم لمده ثلاثة أيام ثم نضع الزيت على طرف الأصابع ونبدأ بتدليك فروه الرأس جيدا باستخدام قطعه الصوف، حتى نبدأ نشعر بالحرارة في فروه الرأس.

نضع كميه أخرى من الزيت مجددا، وتكرر تلك الوصفة، وتترك الزيت على الشعر ثم يُشطف في الصباح.

تُكرر الوصفة لمدة 21 يوم متصلة وسوف تلاحظين إنبات الشعر الجديد ونعومة فائقة في الشعر، واستعادة لونه وحيويته، وكذلك إنبات فراغات الشعر.

طريقة تكثيف الشعر

للحفاظ على الشعر الصغير الذي نبت جديد، وللحصول على أقصى فائدة من وصفة لتكثيف الشعر لابد من الاهتمام بالتغذية المناسبة من فواكه وخضروات وعدم غسل الشعر بالشامبو نهائياً.