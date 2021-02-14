طريقة عمل صوص الشوكولاتة والنوتيلا لتزيين الكيك والتورتة

الكثيرين من السيدات يرغبن في معرفه طريقه عمل صوص الشيكولاته من اجل استخدامه في تزيين الحلويات وسوف نتعلم معا عبر هذا المقال أفضل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة والنوتيلا في البيت بطريقه أوفر وأسهل، ستبهر من يراها، ونستطيع استخدامه في تزيين التورتة والكيك.

كوب ونصف من الماء

كوب ونصف من اللبن

كوب من السكر

ملعقه ونصف من الدقيق

ملعقتين ونصف من الكاكاو الخام ويكون نوع جيد

مقادير صوص الشيكولاتهطريقه تحضير صوص الشوكولاته

نقوم بوضع المكونات جميعها في إناء و هي الماء والسكر واللبن والكاكاو والدقيق كما تحدد في المقادير ثم نقوم بتقليب هم على البارد وبعد ذلك نرفعهم على النار ونستمر في التقليب على النار حتى تصبح الشوكولاته اكثر كثافه ويجب أن تكون النار متوسطه حتى لا تحرق الشوكولاته ونستمر في التقليب وبعد أن تصبح اكثر سمكا نبدأ في وضع ملعقه من الزبدة وأضيف 100 جرام من الشوكولاته، ثم نقوم بتنزيله من على النار وبعد ذلك نترك صوص الشيكولاته حتى يبرد ويمكن أن استخدامه مباشره في عمل الحلويات أو أن نضعه في الثلاجة حيث يمكن تركه في الثلاجة مده طويله يحتفظ بقوامه وطعمه ورائحته

طريقه عمل النو تيلا

مقادير النو تيلا هي كوب حليب مكثف حوالي ٢٥٠ مل وربع كوب زيت٦٠ مل وملعقتان كبيرة من الكاكاو الخام 20 جرام بالإضافة إلي ملعقة صغيرة نكهة البندق

أولا نقوم بتحضير اللبن المكثف وهو عباره عن نصف كوب من الماء الساخن ونضيف لها كوب من لبن بودر ونضع معها مكعبين من الزبدة بدرجه حراره المطبخ ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى يذوب تماما في الماء الساخن

بعد ذلك نأخذ منه كوب معياري من الحليب المكثف لها الكاكاو و ربع كوب زيت يقوم بخطين جيدا بالمضرب او بالهاند بلندر