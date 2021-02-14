خلطة تبييض اليدين كبياض الثلج وفرد تجاعيد الأصابع مجربة ورهيبة من أول استخدام

خلطة تبييض اليدين تعد من أكثر وصفات التجميل التي تبحث عنها كل حواء رغبه في إضفاء رقه وأنوثة لمظهرها، فاليدين الناعمتين الفاتحين يعطيان المرأة ثقة بنفسها، ونظراً لأن اليدين أكثر ما تتعرض للعوامل المختلفة مثل المنظفات القوية و أشعه الشمس الضارة والماء بصفه مستمرة فهي تتأثر سلباً، وتكتسب خشونة، وتصبح ذات لون داكن، ولكن هناك العديد من الوصفات التي تعطيها مظهرا جذاباً وتجعل البشرة نضرة وناعمة مثل بشرة الأطفال.

خلطة تبييض اليدين

أولى وصفاتنا اليوم لابد أن نبدأ بالتقشير، يمكن استخدام نصف ليمونة والقليل من السكر الخشن، ونضع ملعقة من السكر على نصف الليمون ونبدأ بتدليك اليدين جيداً، ونترك المزيج على اليد لمده لا تقل عن 10 دقائق ثم نشطفها بالماء البارد ونبدأ بوضع أي وصفه من وصفات التفتيح التي سنذكرها لكم لاحقا.

وصفه لتفتيح اليدين

هذه الوصفة فعلة وسريعة وذات نتائج خرافية ستلاحظينها من أول استخدام.

المكونات

ملعقة من لبان الذكر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من الجيلاتين البودر، ومتوفر لدي محلات مسلتزمات الحلويات والعطارة.

طريقة الاستخدام

تقلب المكونات جيدا وتترك منقوعة لمده لا تقل عن ساعة حتى يبدأ لبان الذكر في الذوبان.

يصفى الخليط جيداً، ونضيف إليه الجيلاتين وملعقة من الماء الساخن حتى يذوب الجيلاتين تماماً.

نبدأ بتوزيعه على اليدين، ونتركه لمدة نصف ساعة للحصول على تفتيح فوري لليدين.

العناية باليدين

لبان الذكر له دور كبير في نضاره البشرة ومرونتها واكتسابها عمر أصغر، كما أن النشا والحليب لهما دور فعال في التفتيح الفوري في خلطة تبييض اليدين ، وكل ما تحتاجه حواء قبل النوم هو وضع أي نوع من الكريم المرطب أو وصفه الجلسرين والليمون التي استخدمها الأجداد للحفاظ على نعومة ونضارة اليدين، فلست بحاجه إلى كريمات باهظة الثمن، كل ما تحتاجين إليه هو تكرار الروتين بشكل يومي قبل الذهاب إلى النوم، والمواظبة على تقشير اليدين مره واحده على الأقل أسبوعيا.