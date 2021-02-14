في 10 دقائق فقط طريقة عمل شوكولاتة بجوز الهند مذاقها رائع مثل الجاهزة

طريقة عمل شوكولاتة بجوز الهند حلى سهل وسريع جداً في أسرع وقت يمكنك رسم البسمة على وجه أسرتك وأطفالك بتحضير لهم شيء حلو ولذيذ خاصة أن الشوكولاتة من العشق لمعظم الناس الكبار والأطفال وجوز الهند عنصر مهم جداً للجسم به عناصر غذائية وفيتامينات بالإضافة إلى أن مذاقه لذيذ خاصة بعدما يضاف مع الشوكولاتة، كنوع جديد وتغيير في الوصفات الجديدة التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت في تحضيرها، كما يوجد العديد من الوصفات والحلويات السهلة منها طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش هش يمكن تناوله في الصباح مع الشاي أو القهوة أو للأطفال بين الوجبات فهو مغذي نظيف بدلا من شراء المنتجات المغلفة التي بها مواد حافظة مضرة جدا بالصحة.

كما يوجد العديد من الناس من يحب الحلويات بأنواعها، فهي تعطي طاقة كبيرة للجسم خاصة في الصباح ولكن ينصح بعدم الإفراط في تناولها تحديداً للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ومن ضمن الأصناف السريعة التي تحضر في 10 دقائق بالمنزل طريقة عمل حلاوة السميد بسيطة جداً بدون مجهود.

طريقة عمل شوكولاتة بجوز الهند

المكونات لا يوجد أبسط منها فهي بـ 3 مكونات فقط ( 2 كوب جوز هند + نصف كوب حليب مكثف + شكولاتة خام).

خطوات تحضير شوكولاتة باونتي :-

في وعاء ضعي جوز الهند وعليه الحليب المكثف ويخلط حتى يكون متجانساً.

يشكل جوز الهند على هيئة أصابع أو كور صغيرة الحجم.

ثم يدخل في الثلاجة ويترك نصف ساعة على الأقل.

وخلال النصف ساعة نحضر صوص الشوكولاتة بإذابة الشوكولاتة الخام في حمام ماء حتى تذوب تماما.

اخرجي أصابع جوز الهند من الثلاجة ثم تغمس في الشوكولاتة وتصفى وتترك حتى تجمد.

يمكن أن تزين بخطوط رفيعة من الشوكولاتة البيضاء..وبالهنا على قلوبكم.