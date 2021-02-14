ثلاث أسرار من مطبخ مطعم أشهر كبابجي في مصر لعمل كفتة الحاتي مثل الجاهزة تماماً

تعتبر كفتة الحاتي من ألذ الأكلات التي يمكن تناولها في المطاعم المختلفة، وتشتهر بها العديد من مطاعم الكبابجي، ولها سر تتبيله مميز تتساءل عنه جميع ربات البيوت في المنازل، اليوم سنخبركِ بأشهر وصفات الشيفات للحصول على طعم الكفتة المشوية الأصلي بتتبيله الكبابجي السرية. كفتة الحاتي كفتة الحاتي المكونات كيلو من اللحم المفروم مرتين.

ربع كيلو من الدهن.

ثلاث أعواد من الشبت.

وثلاثة أعواد من البقدونس.

بصلة كبيرة.

فص من الثوم.

ثمره من الطماطم المبشورة.

ملح.

فلفل.

جوزة الطيب. طريقه عمل كفتة الكبابجي المشوية نقوم ببشر البصل ناعماً، ثم نبشر الطماطم، ونقشر فص الثوم ونفرمه.

يمكن استخدام محضرة الطعام الكهربائية ويمكن استخدام المفرمة، كما يمكن استخدام المبشرة اليدوية العادية، وكلهم تقريبا سيعطوكي نفس النتائج.

قومي بوضع المكونات السابقة على اللحم المفروم مع الملح والفلفل و جوزة الطيب.

وقلبي المكونات جيدً و قومي بعجن الكفتة لمده لا تقل عن خمس دقائق، وهذا هو أول سر من أسرار الكبابجي.

ضعي القليل من البيكنج باودر ثم اعجني مرة أخري.

بعد الانتهاء من عجن الكفتة جيداً، قومي بتشكيلها على شكل أصابع، إما على ظهر ملعقة خشبية أو سيخ شواء إن كان متوفر لديك.

اتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة وهذا هو السر الثاني، حتى تتشبع جيدا برائحة البصل والبهارات.

للحصول على تسويه جيده، يمكنك وضعها في طاسه تيفال أو سيراميك ساخنة بها ملعقة من الزيت لإعطائها صدمة، ثم تغطية المقلاة وتركها حتى تمام النضج، ويمكن وضعها في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ درجه حتى تمام النضج، هذا هو ثالث سر من أسرار الكفتة الجاهزة. لتقديم كفتة الحاتي طريقه عمل كفتة الكبابجي المشويةلتقديم كفتة الحاتي على الرغم من أن تقديم الكفتة يعد أمر سهلا، إلا أنه لابد من الالتزام بخطواته حتى تحصلين على نفس النتيجة الرائعة، فلا يقتصر التقديم على الشكل الشهي، بل إن بعض الإضافات للطبق والكفتة ساخنة تكسبها مزيد من الطعم اللذيذ المميز، يوضع في الطبق القليل من البقدونس والكزبرة المقطعة ناعما مع شرائح البصل المفرومة ناعماً، هذا المزيج يكتسب من حرارة الكفتة ويعطيها طعما مميزاً، ويمكن تقديمها مع الخبز والطحينة أو المكرونة أو عمل سندويتشات الكفتة المشوية المميزة. التحويل بين البنوك بطرق مختلفة الوسوم

تعتبر كفتة الحاتي من ألذ الأكلات التي يمكن تناولها في المطاعم المختلفة، وتشتهر بها العديد من مطاعم الكبابجي، ولها سر تتبيله مميز تتساءل عنه جميع ربات البيوت في المنازل، اليوم سنخبركِ بأشهر وصفات الشيفات للحصول على طعم الكفتة المشوية الأصلي بتتبيله الكبابجي السرية. كفتة الحاتي كفتة الحاتي المكونات كيلو من اللحم المفروم مرتين.

ربع كيلو من الدهن.

ثلاث أعواد من الشبت.

وثلاثة أعواد من البقدونس.

بصلة كبيرة.

فص من الثوم.

ثمره من الطماطم المبشورة.

ملح.

فلفل.

جوزة الطيب. طريقه عمل كفتة الكبابجي المشوية نقوم ببشر البصل ناعماً، ثم نبشر الطماطم، ونقشر فص الثوم ونفرمه.

يمكن استخدام محضرة الطعام الكهربائية ويمكن استخدام المفرمة، كما يمكن استخدام المبشرة اليدوية العادية، وكلهم تقريبا سيعطوكي نفس النتائج.

قومي بوضع المكونات السابقة على اللحم المفروم مع الملح والفلفل و جوزة الطيب.

وقلبي المكونات جيدً و قومي بعجن الكفتة لمده لا تقل عن خمس دقائق، وهذا هو أول سر من أسرار الكبابجي.

ضعي القليل من البيكنج باودر ثم اعجني مرة أخري.

بعد الانتهاء من عجن الكفتة جيداً، قومي بتشكيلها على شكل أصابع، إما على ظهر ملعقة خشبية أو سيخ شواء إن كان متوفر لديك.

اتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة وهذا هو السر الثاني، حتى تتشبع جيدا برائحة البصل والبهارات.

للحصول على تسويه جيده، يمكنك وضعها في طاسه تيفال أو سيراميك ساخنة بها ملعقة من الزيت لإعطائها صدمة، ثم تغطية المقلاة وتركها حتى تمام النضج، ويمكن وضعها في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ درجه حتى تمام النضج، هذا هو ثالث سر من أسرار الكفتة الجاهزة. لتقديم كفتة الحاتي طريقه عمل كفتة الكبابجي المشويةلتقديم كفتة الحاتي على الرغم من أن تقديم الكفتة يعد أمر سهلا، إلا أنه لابد من الالتزام بخطواته حتى تحصلين على نفس النتيجة الرائعة، فلا يقتصر التقديم على الشكل الشهي، بل إن بعض الإضافات للطبق والكفتة ساخنة تكسبها مزيد من الطعم اللذيذ المميز، يوضع في الطبق القليل من البقدونس والكزبرة المقطعة ناعما مع شرائح البصل المفرومة ناعماً، هذا المزيج يكتسب من حرارة الكفتة ويعطيها طعما مميزاً، ويمكن تقديمها مع الخبز والطحينة أو المكرونة أو عمل سندويتشات الكفتة المشوية المميزة. التحويل بين البنوك بطرق مختلفة

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