كيك سهل بالفراولة هشة وعالية غرقانة بصوص الفراولة اللامع بطعم روعة

طريقة كيك عيد حب بالفراولة سهلة ولذيذة، فبدلا من شراء الكعك للاحتفال بعيد الحب يمكنك صنعها في البيت بمكونات بسيطة وبطعم رائع والأهم باللون الأحمر الجميل، كما إنها سريعة التحضير لا تحتاج للكثير من الوقت، واسعدي أسرتك بها بمكوناتها السليمة والصحيحة للحصول على أفضل نتيجة لكيك عيد حب.

عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض منخول. كيلو من الفراولة المقطعة إلى أنصاف. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. كوب زبدة بحرارة المطبخ. كوب من سكر بودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. علبة من جيلي فراولة. مذاب في 2 كوب ماء مغلي حتى يتماسك.

2 ملعقة كبيرة من دقيق. 4 ملاعق كبيرة سكر بودرة. 4 صفار بيض فقط بدون بياض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 كوب حليب ونصف.

أولا يحضر كريم باستري بوضع وعاء على النار ويوضع عليه الحليب والفانيليا والسكر ويتم تقليبهم معا حتى غليان.

ثم في وعاء آخر يتم خلط نصف كوب الحليب البارد مع صفار البيض ويضاف عليهم الدقيق حتى تتجانس تماما.

ويضاف عليها الحليب المغلي إلى مزيج الصفار والحليب وتقلب جيدا جدا بالمضرب اليدوي.

ثم يرفع الخليط على النار مع تقليب مستمر بالمضرب اليدوي حتى يكون بقوام غليظ وتترك جانبا حتى تبرد تماما.

لعمل تارت الكيك يتم وضع الزبدة مع السكر ويتم خفقهم جيدا حتى يكون خليط كريمي هش، ويضاف عليها البيض والفانيليا ويخفقوا جيدا.

ثم يضاف الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في عجن التارت حتى يكون لديك عجينة طرية ولينة.

ثم تغطى العجينة بورق من نايلون وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم تخرج العجينة من الثلاجة وتفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق ويكون بسمك نصف سم.

وتدهن قوالب التارت بالزبدة وينثر عليها الدقيق وتضاف العجينة داخل التارت ومن جوانب مع ضغط عليها باليد وإزالة الزوائد بالسكين.

تدخل صينية التارت في فرن ساخن على حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماما.

وتترك حتى تبرد ويوضع عليها كريم باستري السابق تحضيره، ورصي على الكريم وحدات فراولة وترص بشكل دائري.

وصبي على سطح التارت على الفراولة مزيج الجيلي الأحمر بعد أن يبرد قليلا ويتماسك.

ثم تترك وحدات التارت كيك عيد حب بفراولة في الثلاجة حتى تبرد تماما وتقدم باردة مع جيلي فراوله.

طريقة كيك عيد حب بالفراولة سهلة وسريعةخطوات تحضير كيك عيد حب بالفراولة

طريقة كيك بصوص الفراولة في بيت

اليوم يمكنك عمل حلى كيك بالالوان في بيتك فيمكن صنع كيك بصوص الفراولة الاحمر وابهري أسرتك بها خاصة في الأعياد والمناسبات وبعيد الحب.

عدد 4 بيض بحرارة الغرفة. عدد 2 كوب ونصف دقيق أبيض. كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخل. ملعقة صغيرة من الفانيلا. عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبدة. نصف كوب حليب.

مقادير كيك ابيض بصوص الفراولة

مكونات موس الفراولة

علبة جيلي فراولة. نصف كوب من كريم باستري. نصف كوب كريم شانتيه. كوب عصير فراولة ثقيل. نصف كوب من الماء الدافئ الجيلي.

لصوص الفراولة

ربع كيلو من الفراولة مقطعة لانصاف.

كوب كبير من السكر.